El pacte entre l’Iran i els EUA desferma crítiques contra Netanyahu a Israel
Els ciutadans senten que encara tenen comptes pendents amb Teheran i Hezbol·là
Andrea López-Tomàs
El disgust dels israelians va començar dies abans que els Estats Units i l’Iran anunciessin que havien arribat a un acord. La població del país mediterrani continua embrancada en operacions militars al Líban, amb respostes que de vegades castiguen el nord del seu territori. Tant amb Hezbol·là com amb el seu patrocinador, l’Iran, els israelians senten que encara hi tenen comptes pendents. Per això, des de tots els faristols polítics, els líders israelians reclamen la llibertat d’acció del seu exèrcit i fins i tot critiquen l’aliança històrica amb Washington. El renovat alto el foc al país dels cedres posa el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, entre les crítiques dels seus aliats nacionals i les exigències del seu soci internacional més gran.L’enuig dels israelians va començar dies abans que els Estats Units i l’Iran anunciessin haver arribat a un acord. La població del país mediterrani segueix embrancada en operacions militars al Líban amb respostes que de vegades colpegen el nord del seu territori. Tant com amb Hezbol·là com amb el seu patrocinador, l’Iran, els israelians senten que encara tenen comptes pendents, que tots dos encara són una amenaça. Per això, des de tots els faristols polítics, els líders israelians reclamen la llibertat d’acció del seu Exèrcit i, fins i tot, s’atreveixen a criticar l’aliança històrica amb Washington. El renovat alto el foc al país dels cedres posa al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, entre les crítiques dels seus aliats nacionals i les exigències del seu soci internacional més gran.
"Israel no està subordinat als Estats Units i som un Estat independent i sobirà", defensava Itamar Ben-Gvir, l’ultradretà ministre de Seguretat Nacional, poc després d’anunciar-se l’acord. "Cada vegada que ens hem doblegat a la pressió internacional en detriment de la seguretat d’Israel n’hem pagat un preu en sang amb interessos", va afegir. "Hi insistim: estimem els EUA i estem profundament agraïts al president Trump i, malgrat això, l’Estat d’Israel no és una república bananera"."Israel no està subordinat als Estats Units i som un Estat independent i sobirà", defensava Itamar Ben Gvir, l’ultradretà ministre de Seguretat Nacional, al poc d’anunciar-se l’acord. "Cada vegada que ens hem doblegat a la pressió internacional en detriment de la seguretat d’Israel hem pagat un preu en sang amb interessos", va afegir. "Insistim: volem els EUA i estem profundament agraïts al president [nord-americà, Donald] Trump i, malgrat això, l’Estat d’Israel no és una república bananera", va concloure.
Un "fracàs absolut"
Les paraules d’un dels principals aliats del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, no disten gaire de les proclames de l’oposició. Netanyahu "ha perdut la guerra" i s’ha esfondrat "en el moment de la veritat", va afirmar Yair Lapid, actual líder de l’oposició. "Mai, mai hi ha hagut un fracàs més absolut que el fracàs diplomàtic de Netanyahu al front iranià", va sentenciar. "Ha arribat el moment de reconèixer que Netanyahu simplement ja no pot", va declarar Lapid, que es queixava que "un president nord-americà digui obertament i públicament al primer ministre d’Israel: ‘Jo soc el teu cap i faràs el que et digui jo’".Les paraules d’un dels principals aliats del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, no disten gaire de les proclames de l’oposició, tot i que l’assenyalament al líder és més evident. Netanyahu "ha perdut la guerra" i s’ha esfondrat "en el moment de la veritat", va afirmar Yair Lapid, actual líder de l’oposició. "Mai, mai, hi ha hagut un fracàs més absolut que el fracàs diplomàtic de Netanyahu al front iranià", va sentenciar. "Ha arribat el moment de reconèixer que Netanyahu simplement ja no pot fer-ho", va declarar Lapid, queixant-se que "un president nord-americà li digui obertament i públicament al primer ministre d’Israel: ‘Jo soc el teu cap i faràs el que et digui".
Segons els opositors a Netanyahu, el primer ministre ha traït el seu poble i el seu exèrcit. "L’Estat d’Israel va guanyar la batalla, Netanyahu va perdre la guerra. Les forces israelianes van complir les seves missions. Netanyahu no ha estat a l’altura", va declarar Lapid. El seu aliat, l’ex primer ministre Naftali Bennett, es va afegir a les crítiques. "Durant la guerra amb l’Iran, vam veure l’extraordinari acompliment de l’Exèrcit i les forces de seguretat al front, així com la valentia del poble israelià al front intern; aquest matí, ens assabentem que el Govern és, una vegada més, incapaç de convertir tot això en assoliments de seguretat duradors", va dir dilluns. nSegons els opositors a Netanyahu, el primer ministre ha traït el seu poble i el seu Exèrcit. "L’Estat d’Israel va guanyar la batalla, Netanyahu va perdre la guerra; les forces israelianes van complir les seves missions, Netanyahu no va estar a l’altura", va declarar Lapid. El seu aliat, l’ex primer ministre Naftali Bennett, es va sumar a les crítiques. "Durant la guerra amb l’Iran, vam veure l’extraordinari acompliment de l’Exèrcit i les forces de seguretat al front, així com la valentia del poble israelià al front intern; aquest matí, ens assabentem que el Govern és, una vegada més, incapaç de convertir tot això en assoliments de seguretat duradors", va dir dilluns passat.
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