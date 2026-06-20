Peinado obre una altra peça contra l’empresari que va recomanar Gómez
Cristina Gallardo
El jutge del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, va acordar obrir una nova peça separada després de ser informat que l’Audiència Nacional va obligar la Fiscalia Europea a tancar les seves indagacions sobre determinats contractes que l’empresari Juan Carlos Barrabés, imputat junt amb la dona de Pedro Sánchez, va obtenir en relació amb treballs oferts per l’empresa pública Red.es.El jutge del cas Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha acordat obrir una nova peça separada després de ser informat que l’Audiència Nacional ha obligat la Fiscalia Europea a tancar les seves indagacions sobre determinats contractes que l’empresari Juan Carlos Barrabés – imputat junt amb la dona de Pedro Sánchez – va obtenir en relació amb diversos treballs oferts per l’empresa pública Red.es
Segons el seu parer, aquestes conductes poden "ser constitutives d’un delicte de prevaricació i de frau als interessos de la Unió", per la qual cosa remet tot aquest assumpte de nou a la Fiscalia de Madrid "a fi que emeti el corresponent informe sobre la tipicitat dels fets", segons va establir en una resolució amb data de dijous passat.Segons el seu parer, aquestes conductes poden "ser constitutives d’un delicte de prevaricació i de frau als interessos de la Unió", per la qual cosa remet tot aquest assumpte de nou a la Fiscalia de Madrid "a fi que emeti el corresponent informe sobre la tipicitat dels fets", segons estableix en una resolució amb data d’aquest dijous a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Ho va fer després que el jutge de l’Audiència Nacional Antonio Piña, en la seva funció de jutge de garanties, va revocar "íntegrament" el decret pel qual la Fiscalia Europea va decidir assumir la investigació sobre els contractes amb l’empresa pública Red.es. En aquest expedient va declarar com a testimoni la mateixa Begoña Gómez al maig.Ho fa després que el jutge Audiència Nacional Antonio Piña, en la seva funció de jutge de garanties, hagi revocat "íntegrament" el decret pel qual la Fiscalia Europea va decidir assumir la investigació sobre aquests contractes amb empresa pública Red.es. En aquest expedient va declarar com a testimoni la mateixa Begoña Gómez el mes de maig passat.
La investigació es va iniciar a la Fiscalia Europea després que a l’abril el jutge del cas Begoña Gómez posés a disposició de l’òrgan europeu informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la Intervenció General de l’Estat que posen objeccions al procés pel qual aquest empresari va obtenir les adjudicacions.La investigació es va iniciar a la Fiscalia Europea després que el mes d’abril passat el jutge del cas Begoña Gómez posés a disposició de l’òrgan europeu sengles informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i la Intervenció General de l’Estat que posen objeccions al procés pel qual aquest empresari va obtenir les adjudicacions.
A instàncies de la defensa de Barrabés, el jutge de garanties va obligar a arxivar aquestes actuacions a l’entendre que els fets ja es van sotmetre a investigació i en el seu cas a posterior enjudiciament pel jutge Peinado, "sense que l’instructor hagi extret d’aquest objecte cap procediment, ni s’hagi pronunciat sobre aquest". S’afegeixen els "dubtes competencials de la fiscalia europea, a l’acreditar-se documentalment per l’advocacia de l’Estat que no va ser finançat amb fons europeus".A instàncies de la defensa de Barrabés, el jutge de garanties –encarregat de valorar el compliment dels drets dels investigats per la Fiscalia Europea– ha obligat a arxivar aquestes actuacions s a l’entendre que els fets que es pretenen ja es van sotmetre investigació i en el seu cas a posterior enjudiciament pel jutge Peinado, "sense que l’instructor hagi extret d’aquest objecte cap procediment, ni s’hagi pronunciat sobre aquest". S’hi afegeix les "dubtes competencials de la fiscalia europea, a l’acreditar-se documentalment per l’advocacia de l’estat que no va ser finançat amb fons europeus".
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