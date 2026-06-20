Peramato rebutja aclarir al Senat les reunions amb Leire Díez
Cristina Gallardo
La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va rebutjar ahir ampliar al Senat cap informació sobre les reunions fetes a la seu d’aquesta institució entre el número dos del seu antecessor en el càrrec, Álvaro García Ortiz, i la presumpta lampista Leire Díez, imputada per presumptament integrar una trama per sabotejar causes judicials que afecten el Govern espanyol. Es tracta d’un assumpte que s’investiga per un jutge i hi ha un deure de reserva.La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, ha rebutjat aquest divendres ampliar al Senat cap informació sobre les reunions fetes a la seu d’aquesta institució entre el número dos del seu antecessor en el càrrec, Álvaro García Ortiz i la suposada "fontaner" Leire Díez, imputada per presumptament integrar una trama per sabotejar causes judicials que afecten el Govern. Es tracta d’un assumpte que s’està investigant per un jutge i existeix un deure de reserva, ha recordat.
En tot cas, i davant les manifestacions de les senadores del PP i de Vox, la cap dels fiscals espanyols va reclamar respecte per a la institució que representa "perquè s’ha insinuat que podria estar al servei d’una trama criminal". "Els 2.804 fiscals treballen amb rigor i respecte a la legalitat, i parlar del fet que participem en una trama criminal és posar la seva feina als peus dels cavalls", va afegir durant el torn de rèplicaEn tot cas, i davant les manifestacions de les senadores del PP i Vox, la cap dels fiscals espanyols ha reclamat respecte per a la institució que representa "perquè s’ha insinuat que podria estar al servei d’una trama criminal". "Els 2.804 fiscals treballen amb rigor i respecte a la legalitat, i parlar que participem en una trama criminal és posar la seva feina als peus dels cavalls", ha afegit durant el torn de rèplica.
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