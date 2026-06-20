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Peramato rebutja aclarir al Senat les reunions amb Leire Díez

Peramato rebutja aclarir al Senat les reunions amb Leire Díez

Peramato rebutja aclarir al Senat les reunions amb Leire Díez / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

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Cristina Gallardo

Madrid

La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, va rebutjar ahir ampliar al Senat cap informació sobre les reunions fetes a la seu d’aquesta institució entre el número dos del seu antecessor en el càrrec, Álvaro García Ortiz, i la presumpta lampista Leire Díez, imputada per presumptament integrar una trama per sabotejar causes judicials que afecten el Govern espanyol. Es tracta d’un assumpte que s’investiga per un jutge i hi ha un deure de reserva.La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, ha rebutjat aquest divendres ampliar al Senat cap informació sobre les reunions fetes a la seu d’aquesta institució entre el número dos del seu antecessor en el càrrec, Álvaro García Ortiz i la suposada "fontaner" Leire Díez, imputada per presumptament integrar una trama per sabotejar causes judicials que afecten el Govern. Es tracta d’un assumpte que s’està investigant per un jutge i existeix un deure de reserva, ha recordat.

En tot cas, i davant les manifestacions de les senadores del PP i de Vox, la cap dels fiscals espanyols va reclamar respecte per a la institució que representa "perquè s’ha insinuat que podria estar al servei d’una trama criminal". "Els 2.804 fiscals treballen amb rigor i respecte a la legalitat, i parlar del fet que participem en una trama criminal és posar la seva feina als peus dels cavalls", va afegir durant el torn de rèplicaEn tot cas, i davant les manifestacions de les senadores del PP i Vox, la cap dels fiscals espanyols ha reclamat respecte per a la institució que representa "perquè s’ha insinuat que podria estar al servei d’una trama criminal". "Els 2.804 fiscals treballen amb rigor i respecte a la legalitat, i parlar que participem en una trama criminal és posar la seva feina als peus dels cavalls", ha afegit durant el torn de rèplica.

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