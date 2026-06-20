El PP força que el Congrés voti si demana a Sánchez una qüestió de confiança
La Mesa del Congrés torna a vetar una iniciativa sobre l’avançament d’eleccions, però permet que la setmana vinent es debati si s’ha de sol·licitar al president que ratifiqui el seu suport polític
Miguel Ángel Rodríguez
Els dos partits del Govern, el PSOE i Sumar, estan decidits a impedir que el Congrés es pronunciï sobre la necessitat d’un avanç electoral. Però aquesta vegada, el PP ha esquivat el veto de la Mesa del Congrés dels Diputats i la setmana que ve es votarà una iniciativa dels populars que reclama al president del Govern, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança.
Ahir es va conèixer que el PSOE i Sumar, amb majoria a la Mesa del Congrés, van tornar a vetar una iniciativa del PP en la qual se sol·licitava la convocatòria de comicis, segons fonts parlamentàries. Però en aquesta ocasió permetran el debat i votació d’una petició a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. La decisió es va produir tres dies després que ja impedissin que es votessin unes esmenes del PP i de Junts en les quals es reclamava a Sánchez que convoqués les eleccions.
Decisió del cap de l’Executiu
"El Congrés dels Diputats manifesta el seu desig majoritari que es convoquin al més aviat possible unes eleccions generals a Espanya que acabin amb la paràlisi política existent en l’actual legislatura", deia el text que va ser vetat ahir. Fonts pròximes a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ja van explicar que és prerrogativa del president del Govern fer aquest pas i que, per tant, no procedia que la Cambra baixa debatés sobre aquest assumpte. En aquest cas, els populars van evitar incloure una exigència d’eleccions, optant per una redacció més laxa, però ni així va passar el filtre del PSOE i Sumar.
En el segon punt de la moció, la qual no té cap caràcter vinculant, els populars tensaven una mica més la corda. "El Congrés exigeix la immediata dimissió en bloc del Govern presidit per Pedro Sánchez Castejón i la convocatòria d’eleccions generals", però en aquest cas recordaven que en aquest text ja es "sol·licitava en la proposició no de llei 162/000344, admesa a tràmit per la Mesa del Congrés en la seva reunió del dia 29 d’octubre del 2024". Tampoc va servir per a res el record als membres de l’òrgan de govern de la Cambra baixa que en el passat no van veure malament una iniciativa idèntica.
La negativa als dos primers punts és per al PP, segons fonts populars, el "nou atropellament" dels membres progressistes de la Mesa. "Una vegada més, Francina Armengol torna a actuar al servei de Pedro Sánchez, plegant-se a les seves ordres en lloc de vetllar pels interessos de tots els representants dels espanyols a la Cambra", sentencien les mateixes fonts.
El que sí que va validar la Mesa és un altre punt de la moció en la qual s’"insta el president del Govern espanyol a considerar l’oportunitat de plantejar una qüestió de confiança, de conformitat amb la prerrogativa que li confereix la Constitució, atenent el caràcter polític, sense vinculació jurídica, de la present iniciativa".
Igualment, la qüestió de confiança és una decisió del cap de l’Executiu. Segons la Constitució, el president "prèvia deliberació del Consell de Ministres, pot plantejar davant el Congrés dels Diputats la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general. La confiança s’entendrà atorgada quan voti a favor d’aquesta la majoria simple dels diputats", remata la carta magna, no obstant, el moment polític i el suport al Govern pot quedar retratat.
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