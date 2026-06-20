El pressupost comunitari divideix els líders de la Unió Europea
Els Vint-i-set no es posen d’acord ni en la quantitat ni en com s’ha de distribuir i finançar
Beatriz Ríos
Els líders de la Unió Europea van començar ahir les negociacions per aconseguir un acord sobre el futur pressupost del bloc que ha de servir per finançar les polítiques comunitàries. No obstant, els Vint-i-set estan lluny de tenir una posició comuna sobre el volum, la distribució i el finançament.
"La proposta que hi ha sobre la taula és, des del punt de vista alemany, inassequible i desequilibrada", va dir el canceller alemany, Friedrich Merz, després d’una reunió del Consell Europeu inusualment llarga. Merz es refereix a un pressupost de gairebé dos bilions d’euros, que caldria distribuir entre polítiques tradicionals com l’agrícola i la de desenvolupament regional, i noves com la industrial i de defensa. Va demanar retallades abans de la pròxima ronda de negociacions prevista a l’octubre.
Una posició compartida per països com Alemanya, Àustria, Dinamarca, Suècia i Finlàndia, que demanen retallades. Són els coneguts com a frugals. Merz va reiterar, a més, la seva oposició a emetre deute conjunt per finançar el pressupost, com demanen alguns països. "Només podem gastar els diners que tenim", va dir l’alemany. "Més diners no necessàriament implica una Europa més forta", va afegir el canceller austríac, Christian Stocker. Una de les grans qüestions a debat són les fonts de finançament.
"Si volem construir una economia per a la pròxima dècada, no podem fer-ho amb el pressupost de la dècada de 1990", va dir el primer ministre neerlandès, Rob Jette, quan va arribar a la cimera. Els Països Baixos, com altres països del bloc, demanen retallades, però sobretot vol veure aquestes retallades en polítiques tradicionals del bloc com la de cohesió social. "És clau que ens centrem en les prioritats de seguretat, més competitivitat i que el pressupost també s’ajusti a aquestes modernitzacions".
De l’altre costat hi ha els coneguts com a amics de la cohesió, un grup de països del sud, de l’est i del Bàltic que defensen que el finançament de noves prioritats no es pot fer a expenses de les tradicionals. Augmentar la despesa en defensa no s’ha de fer a costa de la política agrícola comuna o dels fons de cohesió social.
Posició espanyola
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va defensar dijous aquesta posició a l’arribar a la cimera. Per a Sánchez, l’actual proposta és "insuficient". Als ulls del president, hi ha una falta d’ambició tant en l’àmbit tradicional com en el de la competitivitat.
El pressupost comunitari es finança principalment a partir de les contribucions dels Estats membres de la UE. El percentatge es calcula en funció de la riquesa, de manera que els països que tenen més són els que paguen més. Per això, els països més reticents a pressupostos més ambiciosos són els més rics.
L’actual pressupost, acordat el 2020 en plena pandèmia, expira el 2027. Un nou pressupost requereix una decisió unànime del Consell Europeu i també el consentiment del Parlament Europeu.
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