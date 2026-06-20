Rufián i Oltra criden a la unitat de l’esquerra per aconseguir frenar el PP
El portaveu d’ERC insisteix a buscar un front comú: "València pot ser el reflex"
Diego Aitor San José
Mónica Oltra i Gabriel Rufián, dos dels referents de l’esquerra alternativa, plegats ahir sobre un escenari a València. Espai de trobada era el títol de la convocatòria i d’això va anar la cita al parc de Capçalera, davant milers de persones que van rebentar l’aforament: de coincidir, d’ajuntar-se i unir-se, verbs que Oltra i Rufián, "la Mónica" i "Gabriel", com es van anomenar evidenciant sintonia, no solament van reiterar en els discursos sinó que van aconseguir portar a la pràctica als seients de convidats a les primeres files, on es van aglutinar els dirigents de les principals formacions de l’espai progressista al marge del PSPV.
Tots, des dels referents de les diferents sensibilitats que conformen Compromís fins a altres partits que són potencials companys electorals, van ser testimonis de les crides directes a aquesta unitat que va partir del mateix públic com a rebuda. "L’esquerra unida no serà mai vençuda", van corejar els assistents. I aquesta idea la van prendre com a bandera tots dos, amb més intensitat Rufián.
"Demano a la Mónica que ens uneixi, perquè ens pot unir. València pot ser el reflex", li va dir el diputat al Congrés, que va cridar a aprofitar "l’oportunitat històrica de deixar enrere les nostres mínimes i miserables diferències del passat i del present" i buscar "fronts comuns" per fer fora el PP. "Si no som capaços de fer-ho, ja podem plegar", va afegir, després de posar fins i tot ERPV a disposició d’aquest espai.
L’exvicepresidenta va esmentar l’assemblea de Compromís del 4 de juliol en què serà nomenada candidata de la formació a l’Ajuntament de València i va traslladar el desig que no solament hi sigui la gent de la coalició valencianista sinó també representants "d’Esquerra Unida, Sumar i Podem" així com associacions de veïns, ecologistes i animalistes. Tots dos es van conjurar per "guanyar".
- Troben mort un jove de 20 anys a Artés que va sortir a córrer i no va tornar a casa
- El Grup Ítaca crearà un gran espai d'oci diürn i nocturn a Sant Fruitós de Bages
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Tens un coeficient intel·lectual alt? Els sis hàbits que caracteritzen aquestes persones
- Comunicat de la família Messi sobre l’estat de salut del pare de l’astre argentí: «Demanem responsabilitat, prudència i humanitat»
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- La CGT de Manresa torna a demanar al govern on han anat a parar 440 tones de cartró recollit selectivament
- L'Ajuntament de Casserres alerta de la presència d'uns presumptes lladres a la població