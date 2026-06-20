Debat al Congrés
Vox insisteix a sembrar dubtes sobre el vot per correu i planteja diferenciar-lo del vot en urna per evitar «fraus»
La formació de Santiago Abascal proposa modificar el recompte electoral, però no el sistema de votació
Miguel Ángel Rodríguez
Pràcticament des de la seva entrada a les institucions, Vox s’ha abonat a un discurs –majoritàriament conspiranoic – que posa en dubte els resultats electorals. Ja sigui aferrant-se als pactes posteriors als comicis –Santiago Abascal va acusar Pedro Sánchez de «frau electoral» per pactar amb Pablo Iglesias el 2019–, a les incidències que puguin passar durant les eleccions –la compra de vots a Melilla en les eleccions autonòmiques del 2023– o la nacionalització de migrants.
Ara, la formació ultra torna a sembrar dubtes sobre el procés electoral al qüestionar la transparència del vot per correu i portarà al ple del Congrés una reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral Central (LOREG) per demanar separar el vot per correu del vot en urna i evitar així «fraus».
A través d’una proposició de llei al Congrés, la formació d’extrema dreta planteja una modificació de l’actual sistema «que contribueixi a neutralitzar possibles riscos de corrupció electoral durant l’escrutini dels vots i, en particular, dels vots emesos per correu». En l’exposició de motius, Vox considera que s’han d’evitar «potencials riscos de frau i de manipulació del vot», malgrat que el procés actual és del tot transparent.
No obstant, en un intent de posar en qüestió els vots emesos per correu i avivar els dubtes entre els ciutadans, els de Santiago Abascal assenyalen que és necessari separar el vot per correu del vot emès en urna i incloure a les actes electorals els resultats de manera separada, cosa que en el fons suposa remarcar una desconfiança del mètode utilitzat. Tot i així, justifiquen que «una acció tan senzilla permet reduir les possibilitats de potencial frau electoral i, amb això, garantir una legislació electoral a l’altura de la democràcia avançada que és Espanya».
Nou mètode
El text, que es debatrà dimarts vinent en el ple del Congrés, planteja una sèrie de modificacions de la LOREG, tot i que cap d’elles relativa al procés pel qual se sol·licita i s’entrega el vot per correu, sinó al seu posterior recompte a les meses electorals. Proposen que els sobres que entregui Correus no s’introdueixin a la mateixa urna que el vot presencial per al recompte, sinó en una urna diferenciada i que l’escrutini es faci de manera separada, anotant-se a l’acta electoral els resultats d’un i l’altre recompte. Vox insisteix que d’aquesta manera s’aconsegueix «salvaguardar la seguretat i la transparència de tot el procés electoral en les seves diferents fases».
No obstant, la proposta no realitza cap canvi en el procediment per a sol·licitud del vot, en la seva entrega posterior en una sucursal de Correus ni en la custòdia dels sobres, que és en els moments en què es pot arribar a produir algun tipus de frau. La separació dels resultats, més enllà d’oferir una possible informació sociològica sobre el votant per correu, només obre la porta a sembrar més dubtes si els resultats s’inclinen per un partit o per un altre de manera clara.
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