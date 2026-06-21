CAS BEGOÑA GÓMEZ
El CGPJ estudiarà si Peinado va cometre una «falta greu» al dir que els escortes de Begoña Gómez podien ajudar-la a fugir
La presidenta del CGPJ i del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, va convocar la Comissió Permanent en virtut de l’article 608.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que estableix que aquest òrgan «també podrà, d’ofici, ordenar al promotor de l’Acció Disciplinària la iniciació o continuació d’un expedient disciplinari», en aquest cas a Peinado
Tono Calleja Flórez
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha fet aquest diumenge de manera telemàtica una reunió extraordinària per estudiar la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado en què envia a judici Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, i en la qual apuntava que els seus escortes podrien ajudar-la en una eventual fuga. La reunió, que va ser suspesa sense arribar a analitzar el contingut de la interlocutòria de Peinado, està previst que continuï aquest dilluns a partir de les 9 del matí.
La presidenta del CGPJ i del Tribunal Suprem Isabel Perelló va convocar la Comissió Permanent en virtut de l’article 608.3 de la llei orgànica del poder judicial, que estableix que aquest òrgan «també podrà, d’ofici, ordenar al promotor de l’Acció Disciplinària la iniciació o continuació d’un expedient disciplinari», en aquest cas a Peinado.
I com a únic punt en l’ordre del dia de la reunió extraordinària s’al·ludeix a l’article 418.5 de la mateixa llei, que estableix que és falta greu «l’excés o abús d’autoritat, o falta greu de consideració respecte dels ciutadans, institucions, secretaris, metges forenses o de la resta del personal al servei de l’Administració de Justícia, dels membres del Ministeri Fiscal, advocats i procuradors, graduats socials i funcionaris de la Policia Judicial».
La reunió d’aquest diumenge es va convocar després que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, traslladés ahir la «més enèrgica queixa» al CGPJ i sol·licités l’adopció de «les mesures que puguin resultar procedents en ús de les seves atribucions».
Ahir, Peinado va enviar a judici Begoña Gómez per quatre delictes i va fixar com a mesures cautelars la retirada del seu passaport, la prohibició de sortir del territori nacional i una compareixença quinzenal al jutjat.
En la interlocutòria, el magistrat apunta que «no hi ha dubte» que els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que formen part de l’escorta de Gómez «en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, ser precisament els qui col·laborin en l’acció o accions que es duguin a terme per facilitar aquesta fuga que faci impossible que l’acusada es trobi a disposició de la justícia».
Arran d’aquesta interlocutòria, Marlaska va elevar una queixa davant la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, pel «greu qüestionament de la professionalitat dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat» per part del jutge Peinado amb aquestes paraules, una cosa que el titular d’Interior considera «un fet de màxima gravetat».
Per al Ministeri de l’Interior, les «sospites injustificades» de Peinado afecten no només els agents concrets que tenen assignat el servei d’acompanyament de la dona del president del Govern, «sinó també els seus superiors jeràrquics, afirmant la possibilitat que poguessin dictar ordres il·legals», informa Efe.
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