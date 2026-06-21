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"La degradació màxima del sanchisme"

«La degradació màxima del sanchisme»

«La degradació màxima del sanchisme» / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

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El Periódico

València

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir ahir que la no-admissió per la Mesa del Congrés aquesta setmana d’una moció per demanar al president del Govern que convoqui eleccions ha suposat "la degradació màxima del sanchisme".

"No ens deixen votar a les urnes i tampoc als diputats al Congrés", va etzibar. Feijóo també va carregar contra Pedro Sánchez, a qui va acusar de tenir ara por del poder legislatiu, després d’haver-la tingut, segons va dir, del poder judicial. "Ja s’ho farà. Atacar els jutges i emmordassar els diputats és impropi d’un govern democràtic", va reblar.

En el seu acte amb el PP de la província de València a Sueca, el líder de l’oposició va dedicar la primera meitat de la seva intervenció a criticar Sánchez i relatar que el veu "assetjat per tot arreu" per sospites de corrupció. També el va assenyalar com el president del Govern que més assetjat ha estat "en 48 anys de democràcia".

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Al parlar del "desvergonyiment" de la corrupció, també en el cas Zapatero, per dir a l’expresident del Govern que "ficar les teves filles i la teva secretària en el que fas tu és imperdonable".

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