Feijóo prolonga la interinitat de Pérez Llorca mentre demana unitat
El líder del PP evita en una visita a Sueca confirmar l’actual president de la Generalitat Valenciana com a candidat en els pròxims comicis
Diego Aitor San José
Juanfran Pérez Llorca haurà d’esperar. El bany de masses que li va oferir el PP de la província de València a Sueca Alberto Núñez Feijóo ahir no va acabar amb la proclamació de l’actual president de la Generalitat com a candidat per a les pròximes eleccions autonòmiques. Es donava per fet que no hi hauria designacions a l’acte, però tota l’estructura autonòmica present va contenir l’alè davant el discurs del líder nacional per si hi hauria alguna pista, alguna picada d’ullet interpretable. Però poc a rascar.
"El president està treballant", "he vist unió, passió, fam de reposar la injustícia i tot l’interès per tornar a guanyar les eleccions municipals, autonòmiques i generals", "m’agrada el que estic veient" o "tenim l’equip" van ser les referències més pròximes del líder del PP cap a Llorca, a qui amb prou feines va citar en dues ocasions, una per referenciar-lo per una promesa sobre finançament autonòmic i una altra per destacar que està "treballant" per a tot seguit destacar l’"excel·lent feina en alcaldies i diputacions".
Abans de començar l’acte, un alt càrrec de l’Executiu autonòmic present en la cita deia que el problema sol estar en les "expectatives". Pràcticament qualsevol amb algun tipus de cognom amb responsabilitats orgàniques o institucionals en la formació va acudir al dinar (amb més d’un miler de persones a la sala) convocat per Vicent Mompó i al qual aquesta setmana s’havia afegit Feijóo. La seva presència, després d’un carrusel de visites de Génova per terres valencianes, suposava la primera convocatòria conjunta amb Llorca, per això les possibles interpretacions.
No obstant això, per molt que tot just començar expressés un "m’agrada el que estic veient" i reivindiqués un partit que és "una família, unit i mobilitzat", això no va acabar en grans lloes a l’actual president valencià, sobre el qual va passar de puntetes, amb més referències directes a Mompó. Així, i malgrat aparèixer com a principal favorit per ser el cap de cartell el 2027 (o quan siguin les autonòmiques), no hi va haver gest extra que pogués interpretar-se com un reconeixement igual que tampoc hi ha convocatòria del congrés regional que oficialitzi el que fins fa un mes es donava per fet.
Aquesta falta de confirmació arriba després d’una setmana en què Génova (a través de Miguel Tellado) sí que ha ratificat de manera verbal com a aspirant a repetir l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, i després d’haver evidenciat el suport a María José Catalá a València amb calor del mateix Tellado i del portaveu Borja Sémper. No hi va haver una cosa similar a Sueca, on Feijóo va evitar aclarir qualsevol dubte entorn de la candidatura de Llorca després de set mesos al Palau.
Les referències, això sí, van ser més aviat escasses, però n’hi va haver alguna que va fer contenir l’alè a la sala, tot i que finalment va quedar en no res. "De vegades en el govern t’apoltrones i et relaxes i això és un error", va afirmar en un moment Feijóo. "Ens estem preparant de cara a les pròximes eleccions", va assenyalar en un altre. "Veig les mateixes ganes de guanyar que quan estàvem a l’oposició", va afegir. O fins i tot un genèric "tenim equip" per guanyar els comicis, que no va anar acompanyat d’una ratificació de l’entrenador per afrontar la temporada vinent.
Gestió
Però si el discurs de Feijóo va ser analitzat amb lupa per part dels presents, especialment pels dirigents amb més pes dins del partit, també hi havia una gran expectació per les indirectes (o directes) que es poguessin dedicar mútuament Mompó i Llorca.
El seu punt de connexió va ser coincidir a traslladar el seu suport davant la necessitat d’una victòria del gallec en les generals per a benefici del País Valencià, tot i que mentre que el primer va destacar tant el seu paper orgànic com institucional, el segon es va centrar a exhibir mèrits de gestió.
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