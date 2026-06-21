Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per calorMundialet InterculturalConcurs de relatsTirallonguesVolta Ciclista FemeninaAbonaments Kids&Us
instagramlinkedin

Fi del confinament dels cinc catalans de l'Hondius: tots donen negatiu d'hantavirus

El Departament de Salut sosté que totes les persones es troben estan en bon estat i asimptomàtiques

El vaixell MV Hondius

El vaixell MV Hondius / LINA SELG / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

Els cinc catalans de l'Hondius donen negatiu en l’ultima PCR i deixen de tenir l’obligació de confinar-se als seus respectius domicilis pel brot d’hantavirus. Així n’ha informat aquest dissabte el Departament de Salut, que ha assegurat que d’acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones poden fer vida normal sense cap restricció. Els afectats es trobaven en quarantena als seus domicilis des de feia 14 dies, després de l’alta de l’Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes com a contactes de casos d'hantavirus al vaixell MV Hondius.

Aquest divendres 19 de juny es va practicar la darrera PCR que va donar un resultat negatiu. El Departament de Salut ha fet el seguiment diari del seu estat de salut des de la Subdirecció de vigilància epidemiològica i el Servei d’Emergències Mèdiques, i totes les persones estan en bon estat de salut i asimptomàtiques.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents