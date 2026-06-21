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Francina Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE balear el 2027

Francina Armengol. | PERE JOAN OLIVER

Francina Armengol. | PERE JOAN OLIVER

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Irene Rovira

Palma

Francina Armengol va anunciar ahir que no tornarà a ser candidata a la presidència del Govern balear i ha posat així fi a una trajectòria de més de dues dècades en la primera línia de la política autonòmica. L’actual presidenta del Congrés dels Diputats va comunicar aquesta decisió en la reunió del Consell Polític del PSIB-PSOE celebrada a Casa Esment, a Palma, on va rebre una llarga ovació de tots els militants aplegats.

"Vull anunciar que no optaré a la candidatura de la presidència del Govern", va afirmar Armengol en la recta final d’un discurs en què va repassar l’actualitat política internacional, va defensar la gestió del Govern de Pedro Sánchez i va carregar contra l’Executiu autonòmic de Marga Prohens.

La dirigent socialista va justificar aquesta decisió per "responsabilitat" davant el moment polític actual i va assegurar que considera que és "el millor que es pot fer en aquests moments". Alhora, va anunciar que té la intenció d’optar de nou a la presidència del Congrés dels Diputats quan se celebrin les pròximes eleccions generals, sempre que compti amb el suport del seu partit.

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Amb aquest pas enrere, posa punt final a una de les trajectòries polítiques més rellevants de la història recent de les Balears.

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