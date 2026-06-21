El jutge Peinado porta a judici Begoña Gómez i li prohibeix sortir d’Espanya
El magistrat atribueix els delictes de tràfic d’influències, corrupció, apropiació indeguda i malversació a la dona de Pedro Sánchez, que hi recorrerà i haurà de comparèixer cada 15 dies
Tono Calleja Flórez
El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit retirar el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i a la seva assessora a la Moncloa, María Cristina Álvarez, com a mesura cautelar abans del judici que se celebrarà davant un jurat, segons especifica una interlocutòria emesa ahir en què envia a judici la dona del president. En la resolució, l’instructor aprecia risc de fuga per la gravetat de les penes que se li atribueixen, que van dels dos als 16 anys de presó.
La interlocutòria ressalta que, sense descartar una sentència absolutòria, la pena mínima és de dos anys de presó, per la qual cosa per a Peinado "no hi ha dubte que aquest seria l’escenari més favorable per a les acusades. Ara bé, en qualsevol altra hipòtesi, la pena superaria els dos anys de presó, cosa que equivaldria a la impossibilitat d’aplicar una suspensió de l’execució de la presumpta pena privativa de llibertat, que donaria lloc a un ingrés en un establiment penitenciari", diu el jutge.
Aquest és el motiu pel qual el magistrat veu possible que per part de "les acusades es tracti d’eludir l’acció de la justícia, i que es compleixi el risc de fuga que es tracta d’evitar amb l’adopció d’una mesura cautelar". Per això, Peinado dicta la retirada "de tots els passaports dels quals poguessin disposar, qualsevol de les nacionalitats a les quals pertanyin, tant de caràcter ordinari com de caràcter diplomàtic, amb prohibició d’expedir-ne un de nou".
El magistrat afirma que hi ha risc de fuga, sobretot perquè "la condició d’actual president del Govern central, del seu marit, és una situació efímera, i, per tant, transitòria, i aquesta protecció, o aquest acompanyament dels agents dels cossos de Seguretat de l’Estat desapareixeria, cosa que facilitaria, encara més, aquesta hipotètica fuga".
Assessora
La interlocutòria sosté, en el mateix sentit, que l’assessora a la Moncloa també podria eludir l’acció de la justícia, ja que té "una estreta vinculació personal" amb Begoña Gómez. I per aquesta raó l’instructor li atribueix "una situació similar a ella, a l’efecte de disposar igualment dels mateixos mitjans per escapar-se".
Així, l’instructor acorda "la prohibició de sortida del territori nacional", tant de Begoña Gómez com de María Cristina Álvarez, per la qual cosa "oficia tots els llocs fronterers i aeroports civils i militars, perquè s’eviti incomplir aquesta obligació". També obliga totes dues a comparèixer cada 15 dies al jutjat madrileny.
En la resolució, Peinado dicta l’obertura de judici oral contra Begoña Gómez, María Cristina Álvarez i l’empresari Juan Carlos Barrabés. En el cas de la dona del president Pedro Sánchez, li atribueix els delictes de tràfic d’influències, corrupció en els negocis en el sector privat entre particulars, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
L’instructor afirma, a més, que els diferents indicis "permeten sostenir provisionalment" que Begoña Gómez "va sol·licitar, va acceptar i va aprofitar de manera estable la dedicació d’una empleada retribuïda per Presidència a tasques alienes a la comesa institucional del lloc: interlocució amb universitats, patrocinadors i socis; seguiment de la càtedra; gestions sobre el programari ; assistència a reunions tècniques, i desenvolupament del projecte tecnològic que després apareix vinculat amb marques, domini i mercantil de titularitat exclusiva de la mateixa investigada".
"És més", prossegueix la interlocutòria, "hi ha almenys indiciàries evidències que va ser ella [Begoña Gómez] qui va sol·licitar la contractació de María Cristina Álvarez, precisament per la seva relació de confiança amb ella".
"Apoderar-se del programa"
Quant al programari de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), Peinado afirma que Begoña Gómez, "presumptament, va desenvolupar tots els seus actes des d’un primer moment per apoderar-se del programa, utilitzant per fer-ho recursos públics de la universitat". En aquest sentit, Peinado recorda que, per a la qualificació provisional dels fets, "és indiferent que la defensa al·legui que ella no percebia cap retribució per la càtedra i que els fons de patrocini s’ingressaven a la Complutense". Per al jutge, aquest argument de la defensa "no queda acreditat en la instrucció, ja que sí que consta el cobrament d’un sou".
La interlocutòria diu que el delicte de malversació es comet "sense necessitat del cobrament directe de diners públics: n’hi ha prou amb l’ús privat d’un recurs patrimonial públic. L’Audiència Provincial [de Madrid] ja va dictar que si l’empleat públic és destinat per un altre a finalitats privades, l’autoria principal es desplaça, en principi, a qui destina, aprofita o consent la decisió", segueix Peinado, que acusa Álvarez dels mateixos quatre delictes que Gómez.
Queixa del ministre Marlaska al CGPJ per dubtar dels escortes
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va traslladar ahir al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) la «més enèrgica queixa» contra el jutge Peinado pel «greu qüestionament de la professionalitat» de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. En la interlocutòria, el magistrat assenyala que «no hi ha dubte» que els agents «en un moment determinat poden, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors, ser els que col·laborin en l’acció per facilitar aquesta fuga que faci impossible que l’acusada es trobi a disposició de la justícia».Marlaska va decidir informar la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, «amb la finalitat que s’adoptin, en el seu cas, les mesures que puguin resultar procedents en ús de les seves atribucions». El ministre va defensar «la plena professionalitat» dels agents i dels seus superiors jeràrquics, l’actuació dels quals «es desenvolupa únicament en paràmetres de legalitat i constitueix una garantia de l’Estat de Dret».
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