L’Iran torna a tancar el Golf per nous atacs al Líban
Teheran diu que els bombardejos israelians incompleixen els acords amb els EUA
María Mondéjar
La tornada a la normalitat a Ormuz ha durat ben poc. L’Exèrcit iranià va anunciar ahir un nou tancament de l’estret després de denunciar els Estats Units per "flagrant incompliment" dels termes de l’acord preliminar de pau pactat aquesta setmana a l’haver sigut incapaços d’impedir la continuació de l’ofensiva israeliana al Líban. Així i tot, les negociacions tècniques del preacord de pau es reprendran la setmana vinent a Suïssa, segons va confirmar el portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers de la República Islàmica.
L’Armada del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l’Iran va amenaçar en un comunicat que va emetre ahir els vaixells que s’acostessin a l’estret d’Ormuz i va assegurar que la seguretat dels que s’hi atansin quedarà compromesa. La mesura, segons les autoritats perses, és una represàlia davant la incapacitat de Washington de frenar l’ofensiva israeliana al Líban. En aquest sentit, el Comandament Militar Conjunt de l’Exèrcit va denunciar que els EUA no van complir el punt primer i fonamental dels 14 que componen el memoràndum d’entesa.
Resposta dels EUA
Per la seva banda, poc després de l’anunci de la part iraniana, el Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM), la unitat militar nord-americana que actua al Pròxim Orient, va assegurar que el trànsit de vaixells comercials a l’estret d’Ormuz no s’havia interromput. "El pas segur per la via marítima internacional es va mantenir intacte, amb el trànsit de 55 vaixells mercants que van transportar grans quantitats de càrrega i més de 17 milions de barrils de petroli en els mercats mundials", segons va assegurar el CENTCOM en un comunicat.
El nou tancament d’Ormuz deriva de la ruptura d’un dels punts més delicats de l’acord, considerat un interès vital per les mateixes autoritats iranianes: la integritat del Líban. Els atacs israelians al país, que divendres a la matinada van causar la mort d’almenys 47 persones, van precipitar la resposta de Teheran.
L’Iran va vincular des del primer moment el resultat de les negociacions a l’aturada immediata de les operacions militars israelianes al sud del país, parcialment envaït per Israel en el marc de la guerra amb l’Iran. Així, Teheran va justificar reprendre el bloqueig de l’estret com a resposta a la "implacable i contínua violació de l’alto el foc" per l’Estat hebreu al sud del Líban, així com al "brutal assassinat i desplaçament de centenars de milers de persones oprimides d’aquesta terra".
De fet, el mateix Exèrcit libanès va assenyalar ahir Israel com a responsable d’intentar sabotejar l’acostament entre Washington i Teheran. "S’ha fet palès que la continuació de les agressions israelianes té l’objectiu d’obstaculitzar qualsevol solució que permeti restablir l’estabilitat al Líban", va denunciar la institució militar per mitjà d’un comunicat. Malgrat els esforços per arribar a un alto el foc, Tel-Aviv manté l’ofensiva al país, en el que assegura que constitueix una campanya contra Hezbol·là, la milícia libanesa que es compta entre els aliats de l’Iran.
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