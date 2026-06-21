Un multitudinari minut de silenci recorda els tres menors d'edat morts a la platja de l'Arrabassada de Tarragona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala la mostra de dol al Palau Municipal
Ariadna Escoda (ACN)
Centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona aquest diumenge al migdia per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de l'Arrabassada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també hi ha participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció. Un dels nens, de dotze anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de tretze, van morir a l'Hospital Joan XXIII on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins dilluns, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos.
Familiars, veïns, amics i companys adolescents de les víctimes mortals s'han concentrat aquest migdia a la plaça de la Font de Tarragona per recordar els tres nens que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga aquest divendres. L'homenatge s'ha celebrat passades les dotze del migdia amb presència de les tres famílies dels menors, visiblement colpits pel succés.
En un ambient marcat per l'emoció i la consternació, els assistents han trencat el silenci amb un llarg aplaudiment en honor dels tres joves. L'acte, encapçalat pel president Illa i amb la participació de nombroses autoritats i entitats de la ciutat, ha aplegat unes 300 persones.
En una atenció a premsa posterior al minut de silenci, el regidor de Medi Ambient, Espai públic i Joventut de Tarragona, Guillermo García De Castro, ha compartit el condol cap a les famílies, a la vegada que ha insistit en la importància de respectar les indicacions dels serveis de socorrisme i la Guàrdia Urbana.
Així, ha recordat que el bany està prohibit a la zona de roques, així com fer-hi salts. "Fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis de Protecció Civil, Guàrdia Urbana i Creu Roja. Necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania", ha subratllat. En aquest sentit, ha apuntat que l'Ajuntament treballarà per "reforçar tot allò que es pugui millorar".
El succés va tenir lloc divendres a la tarda, mentre un grup de sis joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tres dels menors van poder sortir de l'aigua malgrat les dificultats per l'onatge, mentre que la resta van haver de ser rescatats en un estat de salut més que crític.
La zona on es trobaven els adolescents quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. Un dels nens, de dotze anys, va perdre la vida al lloc dels fets, mentre que els altres dos van ser traslladats en estat crític a l'Hospital Joan XXIII, on van acabar morint.
Arran d'aquest incident, els psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies. Al recinte hospitalari, els psicòlegs del SEM han atès quatre persones de la família i de l'entorn dels menors. Paral·lelament, a les instal·lacions esportives de la Floresta, s'hi va desplaçar un altre equip de psicòlegs -amb dues ambulàncies- per assistir 48 persones.
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