Salvador Ribas: “Un eclipsi total de sol és un dels fenòmens més espectaculars en astronomia a la natura”
El director del PAM destaca que el darrer va ser el 1905 i no n’hi haurà cap més fins al segle XXII
Oriol Bosch (ACN)
“Un eclipsi de sol total és un dels fenòmens més espectaculars que podem observar en astronomia a la natura”. Així de clar es mostra Salvador Ribas quan se li pregunta per la rellevància del que podrà veure part de Catalunya el 12 d’agost al vespre. Entrevistat per l’ACN, el director del Parc Astronòmic del Montsec (PAM), considera que és un fenomen que “impacta” perquè d’alguna manera “trenca la lògica”. Estem acostumats a veure el sol il·luminat i “de sobte queda tapat”. Des de 1905 que no es podia veure un eclipsi total de sol a Catalunya i no serà fins al segle XXII, que n’hi haurà un altre. El dia 12 el PAM farà un “tancat per eclipsi”, ja que al Montsec no es podrà veure. Caldrà anar al sud de Ponent i a Tarragona i Terres de l’Ebre.
Ribas recorda que les civilitzacions antigues es tornaven “gairebé boges” amb els eclipsis de Sol, perquè no podien explicar-se el motiu. En l’actualitat, la ciència ens permet entendre el que passa quan es produeixen, però, així i tot, no deixa de ser un fenomen que impacta, perquè d’alguna manera “trenca la lògica”.
L’eclipsi total de sol del 12 d’agost tindrà lloc a les 20:24, quan la Lluna se situarà al seu davant, i es podrà veure al llarg d’una franja central que recorrerà Catalunya des del nord-oest fins al sud-oest. Serà una línia que més o menys abraçarà des del Garraf fins al Segrià, cap al sud fins a les Terres de l’Ebre. En aquestes zones l’eclipsi serà total i a la resta parcial, amb un “percentatge molt alt de cobertura”. Segons Ribas, a causa de la “raresa i singularitat del fenomen”, s’espera que motivi a moltes persones, tant especialitzades com curiosos.
El pròxim eclipsi total tindrà lloc en una altra època
Cal remuntar a l’any 1905 per situar al calendari el darrer eclipsi total de Sol que es va poder veure a Catalunya. Salvador Ribas explica que curiosament, aquell eclipsi també va tenir un recorregut molt semblant al que es veurà aquest 2026 i també va passar per les Terres de l’Ebre. De fet, apunta que en aquell moment, es va construir l’Observatori de Roquetes, just per aquest propòsit d’observar l’eclipsi total de Sol. Va acollir gent de tot el món, científics i experts, que també van viatjar pel País Valencià i el sud de Catalunya per veure el fenomen.
El pròxim no passarà fins al segle XXII, per tant, caldrà saltar a una altra època. “És l’eclipsi de la nostra vida per tots els que estem en aquests moments a Catalunya”, destaca Ribas, que d’aquesta manera vol ressaltar la rellevància del fet únic que es podrà viure el 12 d’agost, llevat que es viatgi a un altre territori per veure’n un.
Divulgació des del PAM
Durant aquest 2026 s’ha intensificat la divulgació de l’eclipsi des del PAM, una infraestructura gestionada per l’àrea de turisme de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. També s’ha fet una recomanació de les millors zones per poder-lo observar completament. Ribas ha explicat que el Govern està dissenyant punts d’observació “públics” en diversos municipis grans, on hi haurà serveis per atendre a la gent que hi vagi. L’objectiu és “acollir aquest fenomen” i poder-ne gaudir en un “espai segur per entendre-ho”. En aquest sentit, avisa que l’eclipsi no es podrà veure des de tot arreu i a més a més hi ha el “repte addicional” que té lloc a dos quarts de nou del vespre, en un moment de l’any en què el Sol només està a 4 o 5 graus d’alçada damunt de l’horitzó, és a dir que “està molt baixet”. Per aquest motiu, Ribas apunta que si tenim una muntanya o una zona boscosa cap a l’oest, on es pon el sol, no el veurem.
El dia 12 d’agost, el PAM farà un “tancat per eclipsi” perquè l’equip del parc estarà participant en alguns dels indrets d’observació que impulsa la Generalitat. Sí que la nit del mateix dia obriran les instal·lacions perquè hi haurà Lluna nova i això voldrà dir que serà una bona oportunitat per disposar d’un cel fosc per poder veure les llàgrimes de Sant Llorenç, és a dir, els presidies.
Observació dels canvis de lluminositat durant l’eclipsi
Des del PAM estan col·laborant amb un projecte de “ciència ciutadana”, com una mena de “fotòmetre”, amb un mesurador que s’utilitza per mesurar contaminació lumínica. A partir d’unes modificacions de programari, es podran avaluar els canvis de lluminositat que es donen quan hi hagi l’eclipsi. El projecte està liderat per la Universitat de Barcelona i hi col·laboren altres institucions de l’Estat. Es desenvoluparà en diversos punts del territori amb fotòmetres que normalment s’usen a la nit, però en aquesta ocasió es faran servir de dia per comprovar com queda la lluminositat quan hi hagi l’eclipsi.
Ribas recorda que durant els eclipsis totals passen coses que no són “normals”, és a dir, que la temperatura baixa a mesura que es va tapant el sol, la claror ambiental també es redueix fins a arribar a la foscor total i llavors, quan s’acaba l’eclipsi remunta de nou.
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