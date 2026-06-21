Sánchez, assenyalat quatre cops
El jutge afirma que la dona del president va accedir "a interlocucions institucionalment excepcionals" valent-se de "la sola condició de ‘dona de’". El líder de l’Executiu apareix esmentat directament fins a quatre vegades en una nova interlocutòria judicial.
Tono Calleja Flórez
El jutge Juan Carlos Peinado assenyala el president del Govern, Pedro Sánchez, en almenys quatre actuacions per les quals atribueix un delicte de tràfic d’influències a la seva dona, Begoña Gómez, segons una interlocutòria del 20 de juny.
Segons el parer de Peinado, "des de l’arribada del seu marit primer a la Secretaria General del PSOE i, sobretot, a la Presidència del Govern, es van prendre determinades decisions públiques favorables a la càtedra [de Begoña Gómez a la Complutense] i al projecte TSC, que es van poder obtenir mitjançant un aprofitament singular de la seva posició relacional".
REUNIONS AMB BARRABÉS A LA MONCLOA. Peinado destaca que "després de la investidura de Pedro Sánchez es produeix un canvi radical en la trajectòria" de la seva dona, que va ser nomenada directora de l’IE Africa Center. En aquell moment va establir "vincles amb l’Organització Mundial del Turisme i amb la start-up Wakalua SL, un àmbit en el qual coincideix amb Juan Carlos Barrabés".
Aquest empresari va reconèixer que va mantenir amb Begoña Gómez "diverses reunions a la Moncloa, que va situar en els mesos posteriors a la pandèmia". "Va afegir, a més, que es va reunir amb Pedro Sánchez ‘una o dues vegades’ a la Moncloa, en presència de Begoña Gómez. Tot això situa els primers contactes professionals entre els dos en l’àmbit mateix de la residència oficial del president del Govern", prossegueix la interlocutòria.
REUNIÓ A LA MONCLOA AMB EL RECTOR DE LA COMPLUTENSE. L’instructor remarca que l’aleshores rector de la Complutense, Joaquín Goyache, "es va desplaçar al palau de la Moncloa, residència oficial del president del Govern, extrem que ell mateix va reconèixer en les seves declaracions, en les quals va assenyalar: ‘Jo no coneixia la senyora Gómez més que pels mitjans, òbviament, perquè és la dona del senyor president del Govern, però que em volia conèixer. [...] L’Escola de Govern estava tancada en aquell moment. Era a finals de juliol i em va demanar si em faria res anar al palau de la Moncloa. Hi vaig anar tot sol".
Segons l’opinió del jutge Peinado, "no resulta irrellevant que la iniciativa relativa a la creació de la càtedra no es canalitzés pels cursos ordinaris interns des d’un primer moment, sinó que anés precedida, almenys, per una reunió mantinguda al palau de la Moncloa. Després d’aquesta reunió, el rector va traslladar al vicerector la instrucció, en paraules literals, que ‘hem de crear una càtedra per a Begoña Gómez, la dona del president’". El jutge afirma que aquesta situació "reforça l’indici de tràfic d’influències derivat de la posició institucional de Begoña Gómez com a dona del president del Govern".
INTERMEDIACIÓ D’UN AMIC DE PEDRO SÁNCHEZ AMB REALE. Entre les reunions que va tenir Begoña Gómez per constituir la càtedra destaca, afirma el jutge, la mantinguda "amb el senyor Ignacio Mariscal, de l’empresa Reale Seguros, que es va produir per la intermediació de David Sanza, amic personal del president del Govern". "Mariscal va confirmar que durant l’any, quan va tenir lloc la reunió amb Begoña Gómez, no va mantenir cap altra reunió d’aquestes característiques", indica Peinado.
COL·LABORACIÓ DE GOOGLE. En el cas de Google, una de les empreses que va finançar la càtedra, "el primer contacte va ser per mitjà de Miguel Escassi, antic assessor de transformació digital de la Vicepresidència del Govern durant el Govern de Sánchez i amb el qual es va reunir al palau de la Moncloa el març del 2022, unes setmanes abans de l’acord entre Google i la Càtedra TSC". L’1 de juliol del 2022, Gómez es va reunir amb Escassi amb motiu de l’esdeveniment Els cartells de la guerra.
"Dels correus electrònics, [...] es pot observar que tot just sis dies després d’aquest contacte, el 7 de juliol del 2022, Cristina Álvarez va iniciar les gestions directes amb el vicerector Juan Carlos Doadrio per donar resposta a un requeriment de Google [...] per al desenvolupament de la plataforma tecnològica". L’11 de juliol del 2022, Álvarez va remetre al vicerector "l’esborrany d’una carta de sol·licitud de col·laboració econòmica per import de 80.000 euros", revela el jutge.
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