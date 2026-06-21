CAS ZAPATERO
El telèfon aportat pels EUA revela que Zapatero estava «molt enfadat» al sortir el seu nom vinculat al rescat de Plus Ultra
«Diu que si no haguéssim donat l’entrevista, no hauria sortit. Estava calent», va lamentar Julio Martínez Sola en al·lusió a les queixes que li havia plantejat el seu ‘tocayo’ ‘Julito', a qui havia anomenat «el seu cap»
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Tono Calleja Flórez
El contingut del telèfon del que va ser màxim accionista de Plus Ultra durant el rescat de la companyia, Rodolfo Reyes, i que va ser aportat a la UDEF per l’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) el 18 de març del 2026, revela que l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapaterova traslladar per mitjà del seu ‘lloctinent’ Julito Martínez Martínez el seu enuig als directius de Plus Ultra després que aquests concedissin una sèrie d’entrevistes als mitjans de comunicació per desmentir la implicació de l’expresident del Govern en el rescat de l’aerolínia.
El ‘lloctinent’ de Zapatero ‘Julito’ Martínez Martínez estava «molt molt emprenyat, ja que li va trucar el seu cap, i està molt enfadat amb l’entrevista i portada. Em diu que ja t’ho va dir», va escriure l’empresari Julio Martínez Sola a Rodolfo Reyes, que va afirmar que a ell també li havia trucat la nit anterior. «No podem complaure tothom. Personalment, no ho veig greu. I l’empresa s’ha de desmarcar dels temes polítics», va completar l’amo de Plus Ultra, segons consta en els missatges aportats a la UDEF per l’agència dels EUA Homeland Security Investigations (HSI).
«Ni jo», va respondre Martínez Sola, que després va afirmar que el «lloctinent» de Zapatero li havia dit: «Diu que si no haguéssim donat l’entrevista no hagués sortit. Estava calent», va completar. El diari El Mundo va publicar el 15 d’abril del 2021 una entrevista que havia concedit el llavors president de Plus Ultra, Fernando García Manso, que es va titular: «No contactem amb Zapatero per obtenir l’ajuda».
«Ni una entrevista més»
Però «Julito» Martínez Martínez no hi estava d’acord i es va dirigir a l’amo hispanoveneçolà de Plus Ultra per traslladar-li el seu malestar: «Ni una entrevista més». El ‘tocayo’ mm’ha enviat això», va escriure Rodolfo Reyes en al·lusió al ‘lloctinent’ de Zapatero, al qual denominaven ‘tocayo’ per la semblança del seu nom amb el de Julio Martínez Sola, qui ara és el màxim accionista de l’aerolínia.
L’abril del 2021 feia pocs dies que s’havia realitzat (el 18 de març) el primer pagament de 19 milions del rescat a Plus Ultra, i la companyia desplegava una estratègia per intentar apaivagar els mitjans de comunicació que havien criticat l’ajuda pública.
Al telèfon de Rodolfo Reyes es constata que aquesta estratègia d’apaivagament amb la premsa es remunta al 17 de març del 2021, segons es desprèn dels prop de 15.000 missatges aportats a la causa. En aquesta data, PP i Vox anaven a preguntar al Govern del PSOE en la sessió de control del Congrés dels Diputats pel rescat a Plus Ultra. I aquesta iniciativa, segons temia el llavors principal amo de l’aerolínia, podria «rellançar el tema amb molta força».
I dos dies després, després d’assegurar que «El Mundo és qui més ens fa pal», ja que li dedicava «fins a l’editorial», i que La Razón publicava la informació ‘La propietària de Plus Ultra és una societat inactiva amb una pantalla a Panamà’, els directius de Plus Ultra van plantejar els seus dubtes, entre querellar-se amb els informadors o concedir una sèrie d’entrevistes als diaris amb la intenció de «parar-lo».
«S’ha de mantenir la calma»
I el 4 d’abril Rodolfo Reyes, que resideix a Caracas i està en recerca i captura, informa Julio Martínez Sola que alguns dels directius estaven «nerviosos amb la premsa i les xafarderies. [...] Vaig xocar amb el homònim [Julio Martínez Sola]. Crec que cal mantenir la calma. Em sembla que és més del mateix. El que sí que m’agradaria és aconseguir ajuda per capitalitzar tot aquest efecte noticiós..!!», completa l’amo de Plus Ultra.
El 12 d’abril Reyes relata al seu interlocutor que aquell dimecres esmorzava amb «el homònim», i que aquest no havia viatjat a Caracas acompanyat del «cap», ja que a aquest li tocaven les «vacunes». Dos dies després l’amo de Plus Ultra planteja els seus «dubtes respecte a l’estratègia de mitjans. No sé si nosaltres retroalimentem el monstre del bombardeig mediàtic... ¿tu que penses?"
I Martínez Sola respon: «Estem tot el temps amb aquest tema, rectificacions, desmentiments, entrevistes, etc. I això no parellarà fins al 4 de maig. Ja no saben a dir. I les entrevistes, per escrit, són les mateixes preguntes i mateixes respostes. Jo crec que amb la segona nota de premsa que vam fer ja n’hi va haver prou, els mitjans no canviaran, ja que és polític. [...]. Demà sortirà l’«entrevista» a Fernando, també a La Razón, i veuràs com tots els mitjans voldran entrevistes, i es continuarà parlant......». No obstant, aquestes entrevistes van enfadar Zapatero, segons els missatges de la UDEF.
«¿Estarà a Caracas aquest fill de puta?»
I uns mesos després, el 5 de juny del 2021 Martínez Sola i Rodolfo Reyes expressen el seu malestar perquè el diari El Mundo revelés els vincles de l’empresari veneçolà Camilo Ibrahim amb Plus Ultra. «El firma un tal Daniel Lozano des de Caracas. ¿Estarà a Caracas aquest fill de puta?, pregunta Martínez Sola, davant la qual cosa el seu cap, al qual aquest empresari espanyol anomena «president», respon: «Ho esbrinarem».
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