Cas Begoña Gómez
Bolaños demana al CGPJ preservar «el bon nom de la justícia» davant la instrucció del jutge Peinado contra Begoña Gómez
«Aquesta causa s’hauria hagut de desestimar des del primer dia», ha qüestionat el ministre de Presidència i Justícia abans que es torni a reunir la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per estudiar la interlocutòria del jutge
Iván Gil
El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha evitat referir-se a prevaricació en la instrucció del jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, dona del president del Govern, com sí que han fet altres membres de l’Executiu, però sí que ha qüestionat que s’hauria «vulnerat» la doctrina del Suprem. «Aquesta causa s’hauria hagut de desestimat des del primer dia», va qüestionar durant una entrevista a la cadena SER abans que es reuneixi la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per estudiar la interlocutòria del jutge de Madrid Juan Carlos Peinado.
Bolaños ha apuntat que aquesta causa estaria «afectant la imatge de la justícia» i ha destacat que una de les funcions més importants del CGPJ és preservar-la. Per això, ha apuntat que la interlocutòria del jutge de Madrid Juan Carlos Peinado amb què envia a judici Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, i en la qual apuntava que els seus escortes podrien ajudar-la en una eventual fuga, ha sigut criticada de manera «transversal», tant per la dreta com per l’esquerra.
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