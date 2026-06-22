Les finances de la família reial
Carles III serà el primer rei britànic que fa pública la declaració d’impostos
El Periódico
El rei Carles III esdevindrà el primer monarca britànic a fer pública la seva declaració d’impostos per fomentar la transparència entorn de les finances de la família reial, va informar dissabte un portaveu del palau de Buckingham. "Si bé és el primer cop que un monarca comparteix aquesta informació fiscal personal, deveu recordar que Sa Majestat ja l’havia publicada quan era príncep de Gal·les", va afegir el portaveu, segons va informar l’agència Efe.
La decisió va ser presa per exprés desig del rei, "com a part de les adaptacions aplicades des del seu ascens al tron" el 8 de setembre del 2022, va afegir el portaveu. "El nostre objectiu és explicar tots els aspectes de les finances reals d’una manera que millori encara més la claredat i l’accessibilitat", va declarar el portaveu.
S’estima que els ingressos privats del cap d’Estat podrien incloure els procedents d’inversions o guanys comercials, fons generats per les seves propietats privades de Balmoral (Escòcia) i Sandringham (Anglaterra), i estalvis personals. A més, el ducat de Lancaster (nord-oest anglès) –una cartera privada de terrenys, inversions, propietats d’oficines i comerços– també proporciona al rei un ingrés anual que, en el període fiscal 2024/2025, va pujar a 26,8 milions de lliures (30,82 milions d’euros).
Aquest ducat va ser dissenyat per oferir al monarca de torn una font d’ingressos, històricament coneguda com a borsa privada, utilitzada tant per a despeses oficials com privades i per cobrir les despeses d’altres membres de la família reial britànica.
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