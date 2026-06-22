Investigació disciplinària
El CGPJ acorda que s’investigui el jutge Peinado, gràcies al vot de qualitat de la seva presidenta
Els vocals es reuneixen d’urgència després de la interlocutòria en què Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez i va apuntar a una possible col·laboració dels seus escortes en una eventual fugida
Cristina Gallardo
El Consell General del Poder Judicial ha acordat per quatre vots contra quatre (el vot de la presidenta Isabel Perelló va superar l’empat) remetre al promotor de l’acció disciplinària còpia de la interlocutòria dictada dissabte passat pel jutge Juan Carlos Peinado contra la dona del president del Govern, perquè decideixi si les expressions referides a les forces i cossos de seguretat són constitutives d’una falta greu. Els vocals van estudiar en una reunió d’urgència aquest assumpte després d’afirmar el jutge en la seva resolució que els policies que exerceixen l’escorta de Begoña Gómez, podrien ajudar-la a escapar-se d’Espanya.
Aquesta reunió va venir precedida d’una altra trobada telemàtica i inèdita en la història recent d’aquest òrgan que es va celebrar diumenge. La decisió ha comptat amb un vot discrepant dels quatre vocals del sector conservador que integren la Comissió Permanent, que consideren que la resolució del jutge Peinado no és revisable atès el seu caràcter jurisdiccional.
La urgència del Ple celebrat per l’òrgan de Govern dels jutges responia a la queixa traslladada pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha traslladat a la presidenta del Consell per les afirmacions de Peinado en la seva interlocutòria, en què va decidir l’obertura de judici contra la dona del president Pedro Sánchez, la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés. En aquesta resolució, va imposar a més la retirada de passaport i prohibició de sortir d’Espanya per a Gómez i la seva assessora personal, a més de compareixences quinzenals de totes dues davant la justícia.
Com a únic punt en l’ordre del dia, els vocals estudien la conveniència d’aplicar a Peinado a l’article 418.5 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que estableix que és falta greu «l’excés o abús d’autoritat, o falta greu de consideració respecte dels ciutadans, institucions, secretaris, metges forenses o de la resta del personal al servei de l’Administració de Justícia, dels membres del Ministeri Fiscal, advocats i procuradors, graduats socials i funcionaris de la Policia Judicial».
Seguint ordres
Concretament el jutge assenyalava que no hi havia dubte que els agents que acompanyen Gómez poden, «bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics», col·laborar «en l’acció o accions que es duguin a terme per facilitar aquesta fuga, que faci impossible que l’acusada es trobi a disposició de la justícia».
Per al ministre, aquestes afirmacions «representen un greu qüestionament de la professionalitat dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, l’actuació del qual es desenvolupa únicament en paràmetres de legalitat i constitueix una de les principals garanties de l’Estat de Dret». Marlaska ha assenyalat, a més, que les sospites del magistrat assoleixen no només els agents amb el servei d’acompanyament assignat «sinó també als seus superiors jeràrquics, afirmant la possibilitat que poguessin dictar ordres il·legals».
Vot particular
En el seu vot particular, els vocals designats a proposta del PP José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas i Alejandro Abascal Junquera adverteixen que la decisió acordada per Peinado respecte a les mesures cautelars de Begoña Gómez i del seu assistent és estrictament jurisdiccional i «revisable únicament per la via ordinària dels recursos que hi caben contra ella, seu natural en la qual pot apreciar-se una eventual absència, insuficiència o desencert de la motivació». Creguin que aquest o revisor no és competència del Consell per via disciplinària; i això en observança i aplicació de pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem.
Iustitia Europa i HazteOír, dues de les organitzacions personades en la causa contra Begoña Gómez, van subscriure un escrit al Consell General del Poder Judicial sol·licitant «la suspensió de qualsevol deliberació, acord o actuació encaminada a l’obertura de diligències disciplinàries» contra l’instructor de la causa, Juan Carlos Peinado. Consideren greu que qualsevol iniciativa que pretengui revisar el contingut de resolucions judicials dictades en l’exercici de la funció jurisdiccional de Peinado.
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