Colòmbia
De la Espriella avantatja per poc Cepeda en els sondejos a peu d’urna
Abel Gilbert
El candidat ultradretà Abelardo de la Espriella avantatjava ahir a la nit Iván Cepeda, l’abanderat d’esquerres, per uns tres punts segons el cinquè butlletí del recompte provisional oficial. A l’escrutar-se el 80% del padró electoral, a l’hora de tancar aquesta edició, De la Espriella obtenia el 50,35% dels vots, contra el 48,04% del seu rival. La xifra s’assembla al que va passar en el primer torn. Només la confirmació d’aquesta diferència durant les primeres hores d’avui convertiria l’advocat i milionari en el nou president de Colòmbia. Cepeda s’aferrava a un miracle que capgirés les primeres tendències.
Prop de 40 milions de colombians van estar en condicions de sufragar en tot el territori nacional. Uns 1,4 milions tenien l’opció d’exercir aquest dret des de l’exterior. Aquest sufragi pot ser decisiu.
La jornada es va desenvolupar sense més incidents malgrat els presagis de problemes. El registrador nacional, la principal autoritat electoral del país, Hernán Penagos, va descartar tota possibilitat d’anomalies en l’escrutini. "Nosaltres tenim múltiples garanties d’integritat electoral. També les vam tenir en les eleccions de fa tres mesos per al Congrés de la República". Penagos va recordar que "és un deure respectar i reconèixer els resultats".
El fet que no es complissin aquests pronòstics d’incidents o irregularitats no modifica els recels que envolten la contesa. El segon torn va accentuar les característiques dramàtiques d’una polarització política de grans proporcions que no cessarà amb el recompte de les urnes i que augura més divisions una vegada que assumeixi en la primera setmana d’agost el successor de Gustavo Petro.
De moment, l’actual president comença a acomiadar-se del poder. Ho farà amb una aprovació d’un 50% segons una recent enquesta. "Entreguem una democràcia brillant, viva, multicolor, com en dic jo", va afirmar recentment.
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