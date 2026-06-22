Amenaça tecnològica
Els Estats Units i l’aliança d’intel·ligència més poderosa del món adverteixen de l’arribada d’una IA capaç d’enderrocar governs
Les agències d’intel·ligència dels EUA, el Canadà, el Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda, conegudes com els Cinc Ulls, alerten que la IA pot ser beneficiosa per a la ciberdefensa però també un factor de risc que accelera la velocitat i escala de les ciberamenaces
Carles Planas Bou
Els sistemes d’intel·ligència artificial capaços de fer caure governs o empreses estan més a prop del que sembla. Així ho ha advertit aquest dilluns l’anomenada aliança dels Cinc Ulls, formada per les agències d’intel·ligència dels Estats Units, el Canadà, el Regne Unit,Austràlia i Nova Zelanda.
«Es preveu que els models d’IA d’avantguarda superin les expectatives actuals del sector, i transformin de manera radical tant les capacitats cibernètiques ofensives com les defensives. El termini no és d’anys, sinó de mesos», assenyalen en una inusual declaració conjunta publicada avui.
El comunicat de l’aliança d’intel·ligència més poderosa del món arriba tan sols nou dies després que l’administració presidida per Donald Trumpordenés a la companyia Anthropic vetar l’accés dels usuaris no nord-americans a Fable 5, la versió limitada de Mythos, un avançat model d’IA generativa que seria capaç de detectar bretxes de seguretat informàtica a una velocitat i escala sense precedents.
En la seva declaració, els Cinc Ulls expliquen que si bé la IA «ens ajudaria a millorar la ciberdefensa amb el temps, també accelera la velocitat, l’escala i la sofisticació de les ciberamenaces». «El risc cibernètic ja no es pot tractar com una qüestió purament tècnica. Es tracta d’un risc empresarial fonamental i una responsabilitat dels líders», diu la publicació.
És en aquest escenari que l’aliança demana «actuar ja» per anticipar-se als riscos d’aquesta creació mitjançant la robustesa de la «ciberresiliència». «Es requereix una resposta que inclogui tota l’organització i tota la societat», recalca.
Múltiples experts han assenyalat que altres empreses i països – com la Xina– podrien estar desenvolupant en secret models d’IA amb capacitats similars a les de Mythos –el més poderós del món– i utilitzar-los tant per protegir els seus sistemes informàtics com per detectar i explotar vulnerabilitats dels seus rivals.
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