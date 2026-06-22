Condemna a Ábalos
Feijóo, després de la sentència que condemna Ábalos: «La democràcia espanyola està en una situació límit»
El líder del PP va decidir oferir una roda de premsa després que es conegués la sentència del Tribunal Suprem
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo,va comparèixer aquest dilluns a la seu de la seva formació al carrer Génova després que es conegués la condemna a 24 anys de presó per a l’exministre José Luis Ábalos pel cas mascaretes. El líder de l’oposició va ser taxatiu: «La veritat és que mai vaig pensar que faria una roda de premsa després d’una sentència d’aquest abast, però la democràcia espanyola està en una situació límit».
Després de mostrar el seu «respecte» per la sentència del Tribunal Suprem (TS), va assenyalar: «Jo no penso negar la gravetat de l’ocorregut». Feijóo va exigir per primera vegada la dimissió de Pedro Sánchez per ser, va dir, «una vergonya per al conjunt dels espanyols». I va reclamar també la convocatòria anticipada d’eleccions, després de remarcar que «Ábalos no es va nomenar sol» i que va ser el president del Govern qui li va entregar «els diners públics del ministeri més inversor», amb referència a la cartera de Transports que va ostentar entre els anys 2018 i 2021.
Sobre la possibilitat de presentar una moció de censura, una cosa que només va abordar a preguntes dels periodistes, Feijóo es va adreçar als socis, sense al·ludir al PNB ni a Junts, per dir-los: «Després d’una condemna a 24 anys, ¿què més necessiten per retirar-li el suport i obligar-lo a convocar eleccions?».
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