Gibraltar compta els dies perquè caigui la històrica reixa
El tractat que el Regne Unit i la UE firmaran a Brussel·les obre una nova etapa amb l’eliminació de les barreres físiques abans del 15 de juliol
Els gibraltarenys es mouen entre l’esperança i el temor que creixi la inseguretat
S’ha creat un impost a Gibraltar similar a l’IVA, que començarà en un 15% i anirà augmentat
Els ingressos dels gilbratarenys ronden els 42.000 euros i el sistema de pensions inclou un fons
L’acord negociat durant cinc anys conté mil pàgines de clàusules detallades
10.000 espanyols o residents creuen cada dia a l’altre costat per treballar i suporten embussos
El Periódico
A Gibraltar hi ha coses que passen molt ràpid. Un es pot casar en 24 hores, com a Las Vegas. Allà encara recorden els casaments de dues de les parelles més de moda dels seixanta: John Lennon i Yoko Ono, el 1969, i Víctor Manuel i Ana Belén, el 1972.
Però hi ha altres coses al Penyal que van molt a poc a poc, que es compten en lustres, dècades o fins i tot segles. Fa 322 anys que els britànics van prendre militarment aquest punt estratègic, a l’extrem sud d’Europa i porta d’entrada del Mediterrani.
Cinc són els anys que han estat negociant el Regne Unit i la seva colònia amb la Unió Europea i Espanya un tractat per veure com fer encaixar al territori en l’espai de llibertat de moviment Schengen i la Unió Duanera després del Brexit. El van anunciar l’11 de juny del 2025 i el text, de mil pàgines, entrarà en vigor els pròxims dies, abans del 15 de juliol.
I 13 van ser els anys que els gibraltarenys van passar literalment tancats al petit territori de set quilòmetres quadrats, després que el dictador Francisco Franco ordenés, el 1969, el tancament de la frontera. Que res ni ningú entrés ni sortís per la reixa. La frontera que els mateixos britànics havien aixecat a l’istme de terra per apropiar-se d’encara més territori es convertia en una gàbia per a desenes de milers de persones. Va ser un càstig perquè els gibraltarenys havien votat per aclaparadora majoria a favor de quedar-se al Regne Unit en un referèndum convocat pel seu Govern. "Ens quedem com a britànics", titulava llavors el diari local Gibraltar Chronicle.
Com el mur de Berlín
Aquella etapa traumàtica no l’obliden a la colònia ni al costat espanyol, a la ciutat de La Línea de la Concepción. "Jo tenia cinc o sis anys quan van tancar. La meva mare estava amb mi a un costat, però la meva tia era a l’altre. Tinc fotos en les quals se’ns veu parlant amb els nostres cosins a través de la reixa, com en les del mur de Berlín", recorda Lorenzo Pérez Periañez, empresari de la Línea i portaveu del Grup Transfronterer que uneix empresaris i sindicats del Camp de Gibraltar i Gibraltar. "Aquells 13 anys van ser molt durs. Un familiar meu, quan el seu pare a Espanya es va posar malalt, es va llançar a l’aigua per passar a l’altre costat i li disparaven", afirma Alfie Bassadone, representant de la Cambra de Comerç de Gibraltar. Hi havia una altra manera d’arribar a Espanya en aquella època que era una bogeria, recorda la professora Jenique Berllaque: anar en ferri a Tànger i, des d’allà, a Algesires. Ella, gibraltarenya amb família espanyola, ho feia amb la família.
El Tractat sobre Gibraltar és un text molt tècnic gairebé indesxifrable per als mortals. Però la seva traducció la tenen claríssima les 15.000 persones que creuen la reixa diàriament: podran passar lliurement d’un a l’altre costat.
Per als gibraltarenys i britànics de Gibraltar, de sobte el món es fa molt més gran i accessible. Abans ja podien entrar a Espanya, per descomptat. Alguns d’ells, de fet, tenen cases grans amb piscina a la comunitat de luxe gaditana de Sotogrande, una cosa impensable a l’estreta colònia britànica. Però hi havia restriccions, controls de passaports i cues. Si es produïa qualsevol conflicte diplomàtic, per exemple perquè les autoritats gibraltarenyes assetjaven un pescador espanyol o hi havia disputes entre les seves patrulleres i les de la Guàrdia Civil, de sobte els controls podien fer-se més exhaustius i la cua, interminable.
Embussos
Aquests embussos els pateixen també els més de deu mil espanyols o residents a Espanya que cada dia creuen a l’altra banda per anar a treballar. Per exemple la Yasmine, una jove marroquina que treballa a la piscina d’un hotel de luxe a Gibraltar però que viu a La Línea. "¿Segur que tiraran la reixa? Fa un any que diuen el mateix". Les cues les pateix també la Daniela, una altra cambrera espanyola a Gibraltar. "Quan tirin la reixa, a mi em fan reina. Ara he de venir en patinet perquè és més ràpid".
Aquests treballadors estan en l’epicentre de la campanya que han emprès els governs progressistes d’Espanya, el Regne Unit i Gribaltar per vendre a les seves poblacions i a l’oposició la necessitat d’arribar a un acord entre les parts. Ho anomenen zona de prosperitat compartida: com menys barreres físiques hi hagi, més creixerà l’economia dels dos costats. La de Gibraltar va entrar en zona d’incertesa després de la sortida de la seva metròpoli de la UE. Una frontera dura amb Espanya matava les seves possibilitats. La del Camp de Gibraltar, maltractada per l’atur i la falta d’inversió, espera que els diners gibraltareny es reflecteixi en creixement econòmic a la zona, mentre tem una pujada dràstica dels preus de l’habitatge per l’influx de gibraltarenys.
Per portar les negociacions a bon port s’han hagut de forçar centenars de peces d’un puzle que no acabaven d’encaixar. Per exemple, els baixíssims impostos que es cobren al Penyal. S’ha creat un impost a Gibraltar similar a l’IVA. Començarà en un 15% i anirà pujant de manera gradual. Alguns gibraltarenys expressen la seva preocupació per l’augment del cost de la vida que això els suposarà. Gibraltar ha anat també alineant les seves polítiques fiscals per a empreses i grans fortunes fins a aconseguir que tant la UE com Espanya la treguin de les seves respectives llistes de paradisos fiscals. També hi ha molta preocupació per la seguretat. "L’acord és positiu, però temo que arribin carteristes i okupes", afirma el Carlos, conductor gibraltareny.
Després hi ha les pensions dels treballadors espanyols. En general, solen cobrar salaris baixos, molt lluny dels ingressos dels gibraltarenys, que ronden els 42.000 euros. El seu sistema de pensions inclou un fons que es reparteix entre els residents. El dels espanyols, no. ¿És just que un espanyol que treballa a Gibraltar tingui una pensió radicalment menor que la d’un gibraltareny, tot i que hagi treballat allà tota la vida? Això també està en el tractat, però hi ha serrells.
"Per començar, s’ha aconseguit que un treballador espanyol es regeixi per la legislació laboral gibraltarenya i tingui els mateixos drets", diu Manuel Triano, secretari general de CCOO al Camp de Gibraltar. Per equilibrar les pensions hi ha al tractat un fons financer per a la resolució de desequilibris, però es desconeix la quantia que tindrà i qui l’aportarà. "De moment, la Seguretat Social espanyola serà la que corregirà aquests desequilibris", diu que li ha assegurat el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares.
Quan obrin la reixa poden passar coses inesperades. Per exemple, a Gibraltar no es descarta que un grup d’espanyols vagi en tromba, per exemple, a manifestar-se a Gibraltar, aprofitant que el pas és lliure. Ningú ho descarta. El Partit Popular i Vox s’oposen al tractat. És previsible que votin en contra en el procediment de ratificació al Parlament Europeu després de la seva entrada en vigor provisional. El dubte és si els populars ho faran només a tall de rebuig simbòlic o si miraran de mobilitzar els seus socis del Partit Popular Europeu perquè el tombin.
Si, com preveuen les enquestes, el pròxim Govern d’Espanya el forma una coalició del PP i Vox, la implementació del tractat pot trobar-se amb problemes. Per començar, el Tractat pot impugnar-se als quatre anys per les parts, que haurien de convèncer Brussel·les que no s’ha aplicat bé la legislació de l’espai comú europeu Schengen. I en qualsevol moment pot demanar-se la paralització per altres motius.
Fer caure la reixa
La frontera és ara mateix un caos total de bastides, màquines excavadores i tanques que distribueixen de manera tortuosa el trànsit de persones i vehicles. S’estan desmuntant els torns i els controls. Els vehicles privats passaran sense problemes pel túnel sota la pista de l’aeroport, que creua de banda a banda i suposa una barrera artificial. Els vianants hauran de creuar per la mateixa pista, com fa dècades que fan, quan no passen avions. Desguaces El Malagueño recull la runa de les obres. L’amo de l’empresa els ha dit que tot ha d’estar llest abans del 15 de juliol.
En portada, el Chronicle portava dijous un altre assumpte que preocupa bastant els gibraltarenys: una previsible allau de ciutadans britànics i d’altres nacionalitats que sol·licitin la residència a Gibraltar.
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