Primàries
Jordi Martí serà el candidat de Junts a BCN
La victòria del regidor representa un toc d’atenció a Carles Puigdemont
Carlota Camps
Jordi Martí serà finalment el candidat de Junts a Barcelona, després d’imposar-se amb un 40,29% dels vots en les primàries celebrades el cap de setmana, davant els altres tres aspirants. Pilar Calvo va quedar segona amb un 29,30% dels suports, mentre que Jaume Alonso-Cuevillas va aconseguir una tercera posició amb un 18,63% i Glòria Freixa va quedar quarta amb un 11,15%. Els militants postconvergents a la capital catalana van apostar per l’opció continuista i van premiar l’experiència de Martí, regidor a l’Ajuntament des del 2011, que comptava amb el recolzament explícit de l’exalcalde Xavier Trias. En la votació hi van participar 628 militants, cosa que representa un 67,24% del total.
El resultat no va implicar sorpreses de gaire importància a la seu de Junts. El líder municipal i futur alcaldable va ser el primer dels quatre a aconseguir el 20% dels avals requerits per poder-se presentar, una dada que permetia intuir que sortia amb avantatge respecte als seus contrincants en aquesta votació interna. I, finalment, així es va confirmar. Però es tracta d’una victòria que va molt més enllà de Barcelona i que té múltiples lectures internes.
Des de l’inici, la votació es va interpretar com un duel entre l’ala més convergent –que pressiona perquè el partit s’assembli més a les sigles que va fundar Jordi Pujol– i el líder de la formació, Carles Puigdemont. Martí és del primer grup, mentre que Puigdemont volia una cara nova per a la capital catalana i va mirar d’evitar, sense èxit, aquestes primàries. Per aquesta raó, tot i que la votació només interpel·lava la militància del partit a Barcelona, la victòria de Martí és un toc d’atenció al líder de l’organització.
Després de saber-se el resultat, la direcció del partit va voler mostrar el seu suport al flamant guanyador i va tancar files amb ell. "A partir d’ara estarem tots al teu costat", va assegurar a Martí el secretari general de la formació, Jordi Turull. Els dos dirigents van comparèixer a la seu municipal del partit acompanyats de la secretària d’organització, Judith Toronjo, i del president de la Federació de Barcelona, Joan Rodríguez.
Turull es va comprometre a fer que "tot el partit remi" al costat de Martí per mirar de reeditar el triomf de Trias del 2023: "S’han acabat les primàries i comença el compte enrere per al canvi a Barcelona", va assenyalar. Per la seva banda, Martí va voler deixar enrere l’enfrontament de l’últim any i mig. "Tots formem part de la mateixa família", va afirmar el candidat, que va allargar la mà als altres tres aspirants.
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