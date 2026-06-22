Crisi al Regne Unit
Keir Starmer es planteja anunciar avui la dimissió com a primer ministre britànic
La pressió perquè el líder laborista fixi una data per a la sortida ha augmentat després que el principal candidat a reemplaçar-lo, Andy Burnham, aconseguís un escó al Parlament
«El primer ministre sempre anteposa els interessos del país», assegura el ministre Peter Kyle
Lucas Font
Els dies de Keir Starmer al capdavant del Govern laborista del Regne Unit sembla que arriben al final. La pressió dels diputats del seu partit perquè fixi una data per a la seva marxa ha augmentat aquest cap de setmana, després de la victòria de l’alcalde de Manchester, Andy Burnham, en les eleccions anticipades a la circumscripció de Makerfield divendres. L’entrada de Burnham al Parlament li ha obert la porta a disputar el lideratge a Starmer i ha portat al primer ministre a plantejar-se seriosament el seu futur, segons la premsa britànica, que apunta que es podria anunciar la seva marxa avui mateix.
"[Starmer] s’agafa el temps per analitzar quines són les realitats polítiques actuals en comparació amb les de la setmana passada i l’anterior", va assegurar ahir el ministre de Negocis i Comerç, Peter Kyle, en una entrevista a la BBC. "Sé que és un primer ministre que sempre anteposa els interessos del país i que basarà cada decisió que prengui avui en nom del país, tant en la seva tasca diària com a primer ministre com quan pensa en el futur del partit", va afegir Kyle, que va insistir que es tracta d’una decisió que ha de prendre l’encara líder laborista a títol personal.
Falta de suport
Més 200 diputats laboristes, gairebé la meitat del grup parlamentari, estan decidits a recolzar Burnham com a reemplaçament del primer ministre, segons han assenyalat diversos mitjans britànics. Aquest fet hauria portat Starmer a concloure que no té prou suport per plantar cara als rivals. Ministres destacats del seu Govern, entre els quals la titular d’Interior, Shabana Mahmood, la d’Exteriors, Yvette Cooper, i el d’Energia, Ed Miliband, l’han instat a fixar una data per a la sortida i a facilitar una transició de poder ordenada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per feta la marxa del primer ministre en un missatge que va publicar ahir a la seva xarxa social.
Els aliats de Burnham consideren que l’encara alcalde de Manchester és l’únic candidat capaç de frenar l’ascens del partit ultra Reform UK, que continua liderant les enquestes per a les pròximes eleccions generals al Regne Unit, previstes per al 2029. N’és una prova la seva contundent victòria a Makerfield, on va aconseguir un 54,8% dels vots davant el 34,5% del candidat de Reform UK, Robert Kenyon. L’auge de la ultradreta als antics bastions laboristes al nord d’Anglaterra ha atorgat encara més mèrit a la victòria de Burnham, segons els seus partidaris, i ha injectat optimisme a les seves files.
En cas de confirmar-se, la sortida de Starmer obrirà noves incògnites. Alguns diputats laboristes s’han mostrat a favor que el primer ministre es mantingui en el càrrec fins al setembre, quan se celebrarà el congrés anual del partit. Aquesta possibilitat donaria temps a Burnham per preparar el seu nou Govern. Altres consideren que el canvi de líder s’havia de fer abans per evitar encara més desgast d’un primer ministre que ja no tindria prou autoritat per governar.
La segona incògnita és si l’eventual marxa de Starmer empenyerà altres membres del partit a presentar una candidatura alternativa a la de Burnham.
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