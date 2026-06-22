Tensió global
Les amenaces de Trump dificulten les primeres negociacions dels EUA i l’Iran
Washington i Teheran tenen 60 dies per mirar de tancar els detalls del pacte
La crisi al Líban i el tancament d’Ormuz són els esculls més grans
Leticia Fuentes
Les delegacions negociadores dels Estats Units i l’Iran van arribar a Suïssa ahir per reunir-se en el luxós complex de Bürgenstock i iniciar el primer contacte de nivell des de la firma del preacord destinat a posar fi a la guerra. La trobada es produeix després que l’Iran anunciés aquest dissabte el tancament de l’estret d’Ormuz davant els persistents atacs israelians al Líban. Durant la primera jornada de negociacions i després d’una publicació del president nord-americà, Donald Trump, en la qual amenaçava de reprendre els atacs, la delegació iraniana va interrompre les converses.
Els primers a aterrar van ser els iranians dissabte, segons va informar el mateix Ministeri d’Afers Estrangers suís. El país envia a la taula de negociacions el president del Parlament, Mohamad Baqer Qalibaf, i el ministre d’Afers Exteriors, Abbas Araqchi. A ells, també s’hi sumarà el viceministre d’Afers Exteriors de la Secretaria del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Baqeri; el governador del Banc Central iranià, Abdolnaser Hemati; el viceministre de Petroli i President de la Companyia Nacional Iraniana de Petroli, Kazem Qaribabadi i el viceministre d’Afers Exteriors i portaveu, Esmail Baqaei.
Un dia després va arribar el vicepresident dels Estats Units, J. D. Vance, acompanyat per l’enviat especial, Steve Witkoff, i per Jared Kushner, gendre del president Donald Trump, que s’encarregaran de liderar les negociacions durant diversos dies juntament amb el Pakistan i Qatar. A la seva arribada, Vance es va mostrar molt confiat davant la possibilitat d’arribar a un acord que permeti mantenir l’alto el foc, malgrat la "forta inestabilitat regional".
Els Estats Units i l’Iran s’han donat 60 dies per consolidar l’acord adoptat el 17 de juny, hores abans d’un G7 marcat pel conflicte a l’Orient Mitjà. Els punts principals de les negociacions giren entorn del programa nuclear iranià i al cessament del foc al Líban, tot i que les dues parts saben que aquests dos punts podrien dinamitar el mateix pacte si no s’arriba a una entesa. "Espero que aconseguirem avenços en el tema nuclear i el de l’alto el foc al Líban. Crec que aquests són els dos punts principals en què ens centrarem", va manifestar Vance.
No obstant, després de diverses hores de converses, van començar a aflorar les primeres frustracions. Hussein Gurbanzadeh, membre de l’equip negociador iranià, va declarar que les converses mantingudes ahir amb els Estats Units es van centrar en el desbloqueig dels actius iranians congelats a l’estranger i les modalitats de l’alliberament", a més de la situació al Líban, però no es va abordar la part de la proliferació nuclear que hi ha al darrere de l’origen del conflicte.
Absent en la cita a Suïssa, Trump va tornar a amenaçar l’Iran amb nous atacs mentre les dues parts estaven reunides. "L’Iran ha d’aturar immediatament els seus proxies altament remunerats al Líban perquè deixin de causar problemes. Si no ho fan, tornarem a colpejar l’Iran amb molta duresa, igual que vam fer la setmana passada, ¡però amb més força encara!", va escriure a la seva xarxa social Truth Social.
Les constants declaracions poc diplomàtiques de Donald Trump van generar malestar en la part iraniana. El cap de l’equip negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf,va recomanar als Estats Units "mesurar bé les seves paraules" davant les constants amenaces del magnat de reprendre els atacs contra l’Iran: "Les nostres forces armades estan preparades per respondre d’igual manera".
Quant al final de les hostilitats al Líban, persisteix un notable escepticisme sobre la possibilitat de consolidar una treva duradora a causa de la continuïtat dels enfrontaments entre Hezbol·là i Israel, que amenacen de posar en risc l’acord preliminar.
"El gran problema és que algú comença a disparar i un altre respon, cosa que genera un cercle viciós en què cal aconseguir aturar els trets prou temps perquè es mantingui l’alto el foc; això és el que estem intentant fer", va assegurar Vance, i va insistir que s’haurà "de garantir la seguretat tant d’Israel com del Líban" per desencallar el conflicte.
Sense canvis al Líban
Malgrat l’acord subscrit pels Estats Units i l’Iran, Israel manté que no modificarà la seva estratègia a la regió. Així les coses, el ministre de Defensa, Israel Katz, va reafirmar ahir que l’exèrcit no es retirarà de la franja del sud del Líban sota el seu control, a què es refereix com una "zona de seguretat". Benjamin Netanyahu, per la seva banda, va confirmar que l’Exèrcit israelià es mantindrà al sud del Líban "el temps que sigui necessari", cosa que complica encara més les perspectives de posar fi al conflicte a la regió a curt termini. Dissabte, els atacs van deixar cinc morts.
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