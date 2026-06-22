CAS ZAPATERO
Els missatges de la cúpula de Plus Ultra desmenteixen Zapatero, que va negar davant el jutge tenir contactes amb l’aerolínia
L’expresident de Govern va assegurar que no havia tingut «cap interacció» amb els directius de l’aerolínia, una cosa que desmenteixen els missatges del sumari
Els missatges intervinguts per la UDEF revelen la mediació de Zapatero en favor de Plus Ultra: «Demà intervé directament»
En directe: Trama del PSOE: última hora de la declaració de Zapatero i reaccions
Ana Cabanillas
La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge José Luis Calama a l’Audiència Nacional no només no va aconseguir «desvirtuar els indicis racionals de criminalitat», en paraules del magistrat, sinó que no casa amb els missatges intervinguts en la investigació entre membres de la cúpula de Plus Ultra. Unes comunicacions que evidencien contactes directes amb l’expresident socialista i que contrasta amb el manifestat aquest dimecres, quan va assegurar que no havia tingut «cap interacció» amb els directius de l’aerolínia. Zapatero, que va declarar en qualitat d’imputat, va dir també desconèixer de la vinculació d’un empresari veneçolà amb l’empresa Plus Ultra, malgrat que l’intercanvi de missatges deixa clar que aquest vincle era més que conegut.
En les tres hores de declaració, l’expresident va provar de desvincular-se de Plus Ultra, que en plena pandèmia de coronavirus va rebre un polèmic rescat del Govern per valor de 53 milions d’euros per presumpta mediació de Zapatero, i que hauria fet servir l’ajuda per blanquejar capitals a través d’una xarxa societària internacional. Així, Zapatero va rebutjar davant el jutge haver tingut contactes amb els amos de Plus Ultra i va descarregar la responsabilitat en el seu «amic» Julito Martínez, assegurant que era ell qui mantenia aquests contactes. «Amb Plus Ultra la interacció la portava bàsicament Julio Martínez, que va quallar, jo crec, una relació ja d’una altra naturalesa», va defensar Zapatero, que va ser repreguntat per Calama per aquesta expressió. «Que tenia una relació més intensa», va abundar l’exdirigent socialista, segons els àudios de la declaració, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.
«Per fer la seva feina, ¿no hauria sigut lògic que parlés amb el CEO, o el director financer de Plus Ultra...», va insistir Calama, que va obtenir un rebuig taxatiu de Zapatero: «No, no he fet cap interacció amb ells». L’expresident també va assegurar que «jo no he fet cap informe per a Plus Ultra», assegurant que els seus treballs eren per a Anàlisi Relevante SL, consultoria que el magistrat sospita que era en realitat una empresa pantalla per canalitzar pagaments a la família de l ’expresident i que és propietat de Julito Martínez, el presumpte testaferro, segons la tesi dels investigadors.
Calama va preguntar directament a Zapatero si coneixia «els propietaris de Plus Ultra i als alts directius». La resposta va ser taxativa: «No, no els coneixia en aquell moment», va defensar Zapatero, que sí que va precisar que va mantenir un dinar amb Julio Martínez Sola, president de l’aerolínia, però l’any 2024. L’expresident va ser inquirit per si havia tingut «algun tipus de conversa telefònica o a través de Whatsapp o correu electrònicamb membres de la companyia, una cosa que Zapatero va negar de nou amb rotunditat. «No, del que és l’estructura de Plus Ultra i d’altres no, mai». El jutge va passar llavors a preguntar-li pel principal accionista de Plus Ultra: «¿Coneix Rodolfo Reyes Rojas?», amb referència al que va ser principal accionista de Plus Ultra. La resposta va ser clara: «No».
No obstant, els missatges intervinguts en la investigació apunten que sí que s’haurien produït contactes entre Zapatero i l’estructura empresarial, que seria coneguda per l’expresident. En una conversa del 29 d’abril del 2020 entre Reis i Julio Martínez Sola, president de Plus Ultra, aquest últim va avisar d’una trucada que anava a rebre de l’expresident. Així, assegurava que havia hagut de canviar la seva foto de perfil perquè «em truca Zapatero», a la qual cosa Reyes li replica: «Ja vaig veure que estàs molt corporatiu a la teva foto de perfil».
L’endemà, els directius de Plus Ultra van intercanviar diverses trucades i van quedar a trucar Manuel Fajardo, fill del senador del PSOE amb el mateix nom i al qual els investigadors descriuen com «la peça de ZP a Veneçuela». Aquests missatges estarien relacionats amb una trucada que, segons el jutge, es va produir el 30 d’abril i va tenir una durada d’11 minuts. «Segons consta en les actuacions, vostè truca a Julio Martínez Sola el 30 d’abril del 2020», va exposar Calama en la conversa. «I sembla, segons les actuacions, que tenen una conversa d’uns 11 minuts on el senyor Sola l’informa a vostè...», va continuar, abans de ser interromput per Zapatero, que va negar la més gran: «No he parlat en la meva vida amb el senyor Sola per telèfon, fins aquest dinar que refereixo». En les converses hi ha múltiples referències a Zapatero. «Demà Zapatero intervé directament, intentarà que ens donin els permisos sense que hagi d’intervenir l’ambaixada d’Espanya», va traslladar Martínez Sola a Rodolfo Reyes el 29 de gener del 2021.
Va negar vincles amb Camilo Ibrahim
Els missatges interceptats pels EUA a l’examo de Plus Ultra Rodolfo Reyes també contradiuen la versió que va donar Zapatero a l’Audiència Nacional sobre els seus vincles amb un altre accionista de l’aerolínia: Camilo Ibrahim, molt relacionat amb la cúpula chavista.
A preguntes del magistrat José Luis Calama, l’expresident del Govern va assegurar que va conèixer Ibrahim al reclamar-li aquest que l’ajudés a alliberar «l’oncle de Juan Guaidó», i que des d’aleshores va forjar un vincle «estrictament personal». Després va assegurar que només va tenir coneixement «a través de tercers o per la premsa» que Ibrahim «tenia alguna vinculació amb Plus Ultra. Però no, a mi mai m’ha parlat de Plus Ultra», va concloure.
No obstant, els missatges apunten que la relació entre tots dos no seria únicament personal. El 6 de febrer del 2021, Rodolfo Reyes va informar Martínez Sola d’una reunió de Zapatero amb Camilo Ibrahim. «Camilo ha estat avui amb ZP. Li va dir que tot va vent en popa», li va informar. En aquells dies, van mantenir contactes amb la SEPI en la gestió d’aquest rescat –«Acabem de parlar amb SEPI», va dir Martínez Sola tres dies abans, el 3 de febrer del 2021–.
A més, malgrat que Zapatero va sostenir davant el jutge no conèixer la vinculació d’Ibrahim amb Plus Ultra, els missatges semblen desmentir-lo, i el mateix 6 de febrer del 2021, Sola assegura que ‘Julito’ Martínez – a qui es refereixen com «el homònim»– es va interessar precisament per aquesta vinculació mentre estava amb l’expresident del Govern: «Em va preguntar el homònim (estava amb ZP) quant tenia Camilio a Plus Ultra».
El 21 de setembre del 2021, Martínez Sola informa que ha «parlat amb el homònim», amb referència a ‘Julito’ Martínez, per explicar-li que «està pressionant el màxim possible» per a l’obtenció de l’ajuda del Govern. En aquest mateix missatge, valora demanar a Camilo intercessió amb Zapatero: «Com que aquesta setmana menjarem amb Camilo, no sé si és bo que li diguem que truqui ell també a Zapatero», trasllada a Reyes, posant de manifest la relació existent entre Zapatero i el dirigent chavista, i trasllant que aquesta relació no només comprendria, com va dir l’expresident, les qüestions personals.
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