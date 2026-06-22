Mesures cautelars
La retirada del passaport a Begoña Gómez li impedirà acompanyar Sánchez a les cimeres de l’OTAN, l’ONU o el G20
El jutge Peinado ja va estar a punt d’impedir l’assistència de Begoña Gómez a la reunió del G20 celebrada el 2024 a Rio de Janeiro (Brasil), al citar-la el mateix dia del viatge
Iván Gil
Les mesures cautelars decretades pel jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, dona del president del Govern, obligaran a anul·lar la seva agenda internacional. El jutge ha citat aquest dimecres Gómez per retirar-li el passaport, per la qual cosa no podrà acudir a la cimera de l’OTAN que se celebrarà a Ankara (Turquia) els pròxims 7 i 8 de juliol. Tot i que no és habitual que acompanyi el cap de l’Executiu en aquest tipus de cimeres, a excepció de la celebrada a Madrid amb una intensa agenda paral·lela per als cònjuges dels mandataris, sí que ho ha fet en ocasions a l’assemblea general de l’ONU o a les cimeres del G20.
La Setmana d’Alt Nivell de l’Assemblea General de l’ONU a Nova York, en la qual està previst que intervingui Pedro Sánchez, se celebrarà entre el 22 i el 28 de setembre. Ja a finals d’any, entre el 14 i el 15 de desembre, el president del Govern assistirà a la cimera del G20 que se celebrarà a Miami (Estats Units), en les quals el país amfitrió sol realitzar
El jutge Peinado ja va estar a punt d’impedir l’assistència de Begoña Gómez a la reunió del G20 celebrada el 2024 a Rio de Janeiro (Brasil), al citar-la el mateix dia del viatge. La seva defensa va presentar llavors un escrit en què informa el jutge d’instrucció que no podria assistir per això a la citació, i va acabar posposant-se.
Begoña Gómez no va acompanyar Sánchez en la seva primera cimera del G20, la celebrada el 2018 a Buenos Aires (Argentina), però sí que ho va fer ja l’any següent, per acudir a Osaka (Japó). El 2020 aquesta cimera es va celebrar per videoconferència, a causa de la pandèmia de la covid, per la qual cosa Begoña Gómez va reprendre el seu paper en aquestes cimeres junt amb la resta d’acompanyants dels mandataris assistents en la cita de Roma (Itàlia) i posteriorment a la de Bali (Indonèsia).
La cimera anual dels mandataris de les principals potències mundials compta amb una agenda paral·lela en què participen els cònjuges dels mandataris principals. No tots hi acudeixen, però sí que és costum en el cas d’una bona part dels països assistents, entre ells Espanya, malgrat no estar institucionalitzada la figura de la primera dama o primer cavaller.
- Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
- Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
- L’expedició bagenca que va tocar el sostre de l’alpinisme
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família
- Necrològiques 21 de juny del 2026