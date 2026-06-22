Tensions polítiques
Un pla contra el xoc xinès 2.0
La Unió Europea, que ha debatut la seva resposta al desequilibri comercial aquesta setmana en el Consell Europeu, fa front a divisions internes i un escenari global desfavorable davant el gegant asiàtic.
Pequín ha respost a la UE endurint les lleis de comerç amb altres països a les seves multinacionals
María Mondéjar
Les tensions comercials entre la Unió Europea i la Xina amenacen de desencadenar una guerra comercial. Amb un dèficit que va arribar als 98.000 milions d’euros a favor de les exportacions de Pequín en el primer trimestre del 2026, Brussel·les es planteja ara adoptar una resposta més agressiva. No obstant, el bloc s’enfronta a un joc d’equilibris delicat entre la protecció de la seva indústria i la por de represàlies.
Després d’hores de negociacions, els líders europeus van coincidir dijous en el diagnòstic, però no en la solució. De moment els Vint-i-set van acordar desenvolupar noves eines per combatre els desequilibris econòmics sense arribar a desencadenar una guerra comercial. Així, en un comunicat, el bloc va assegurar que els "desequilibris macroeconòmics globals requereixen una resposta europea basada en dos pilars: la unitat europea i el diàleg amb els principals socis econòmics".
La posició de la UE, que s’ha debatut aquesta setmana en el marc del G7 i posteriorment en el Consell Europeu, intenta determinar com cal fer front a la dependència de la indústria xinesa. "Durant anys, Brussel·les ha mirat d’equilibrar l’obertura econòmica amb l’expectativa que una integració més gran de la Xina en l’economia global conduiria a una convergència regulatòria i competitiva. Tot i això, la percepció ha canviat notablement", explica a EL PERIÓDICO Matteo Garavoglia, catedràtic de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals i investigador del Centre de Relacions Internacionals i investigador del Centre de Relacions Xinhua, a Pequín.
Promeses complertes
En aquest sentit, Europa ha complert el que havia promès sobre l’obertura dels seus mercats, amb una presència més que rellevant de les importacions xineses. De fet, el dèficit comercial amb la Xina va arribar a l’abril a un rècord de 1.000 milions d’euros al dia, segons les últimes dades oficials disponibles. No obstant, l’equilibri en matèria regulatòria i competitivitat no s’ha produït. Per corregir aquesta bretxa, Europa s’enfronta tant a divisions internes com a un escenari en què juga amb desavantatge davant el gegant asiàtic. L’economia xinesa ha adquirit tant pes en les cadenes globals de producció i subministrament que molts sectors han de fer front a una doble tensió: d’una banda, competeixen amb els productes xinesos i, de l’altra, depenen dels materials, components i tecnologies que fabrica Pequín.
La urgència per equilibrar la balança respon a l’impacte del que els economistes han batejat com a xoc xinès 2.0, que ja s’estén al nucli industrial europeu. "Amb sectors sencers desmantellats i els plans de Pequín per dominar la transició tecnològica avançant, una inacció més gran condemnaria Europa a un declivi accelerat", escriu Andrew Small, director del Programa Àsia del Consell Europeu de Relacions Exteriors, en un informe publicat aquest mes.
La Xina, per la seva banda, ja ha respost al posicionament europeu. El 7 d’abril, Pequín va aprovar noves lleis que situen les cadenes de subministrament com a assumptes de seguretat nacional, regits per una sèrie de decrets del Consell d’Estat i per una normativa comercial més àmplia. Aquestes lleis obliguen les multinacionals a prioritzar les exigències de seguretat nacional xineses enfront de les normes estrangeres. Dit d’una altra manera: escollir la Xina per sobre de la UE.
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