Acords en comunitats
El PP elogia la "maduresa" política de Vox i aplana la coalició nacional
El partit liderat per Feijóo justifica la normalització dels pactes autonòmics amb els d’Abascal i només assumeix un ‘cordó sanitari’ amb Bildu
Mariano Alonso Freire
El curs polític acaba per al PP amb els deures dels pactes autonòmics gairebé tancats per complet, a l’espera de concretar el que passarà a Andalusia, on el, de moment, president en funcions de la Junta, Juan Manuel Moreno, negocia amb Vox com abans ho van fer María Guardiola a Extremadura, Jorge Azcón a Aragó i Alfonso Fernández Mañueco a Castella i Lleó per garantir la seva investidura. Els tres barons populars tornen a presidir gabinets regionals en coalició amb l’extrema dreta i amb vicepresidents d’aquesta, com ja va passar el 2023 després de les eleccions municipals i autonòmiques celebrades el maig d’aquell any, abans que Santiago Abascal trenqués de manera unilateral tots aquests executius autonòmics per la seva discrepància sobre el repartiment dels menors migrants arribats a les Canàries, on el PP forma part del govern insular que presideix el nacionalista Fernando Clavijo.
S’hi suma el pas, retòric però important, fet aquesta setmana pel mateix Alberto Núñez Feijóo, que en la seva entrevista a El Hormiguero (Antena 3 TV) va parlar més clarament que mai de la possibilitat d’extrapolar aquesta coalició autonòmica amb els d’Abascal al Govern central després de les pròximes eleccions, si el bloc de la dreta aconsegueix aquesta vegada desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. Tota una normalització dels pactes amb l’extrema dreta que a Génova basen en diverses potes argumentatives i que aplanen la coalició PP-Vox a escala nacional.
La primera d’aquestes justificacions és que l’únic cordó sanitari que, segons el parer dels conservadors, s’hauria d’establir a Espanya és Bildu. La segona, expressada una mica més sotto voce, que el discurs de la por de Vox ja no serveix com a arma electoral, perquè segons els populars qui fa "por" és Sánchez, més encara, aprofundeixen, amb el rosari d’escàndols que l’esquitxen actualment. I la tercera, que el PP intentarà un govern en solitari, com va plantejar Feijóo fa ara un any al congrés del partit celebrat a Madrid, però que si els espanyols decideixen una altra cosa a les urnes caldrà seguir els seus designis.
Una millora clara
A Génova comencen a arribar inputs més que satisfactoris dels primers passos d’aquests tres nous governs, els de Guardiola, Azcón i Mañueco, en especial pel que fa al paper de Vox. A Extremadura, Aragó i Castella i Lleó exerceixen com a vicepresidents autonòmics tres dels d’Abascal: Óscar Fernández, Alejandro Nolasco i Carlos Pollán.
La sintonia és bona i fonts dels populars observen una clara millora respecte a l’experiència anterior, que amb prou feines va durar un any en la majoria de comunitats. "Ara estan elegint més perfils tècnics que polítics, percebem més maduresa, se’ls veu molt més conscients del que implica governar", comenta un líder autonòmic.
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