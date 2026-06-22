Acte a l’Arxiu Nacional
Illa reconeix el «balanç positiu» de Convergència i de l’obra de Pujol: «Catalunya li deu molt»
Sara González
Des que va assumir la presidència de la Generalitat, Salvador Illa no només es va proposar contribuir a la rehabilitació institucional de la figura de Jordi Pujol malgrat la causa judicial que pesa sobre la seva família, sinó també encarnar alguns dels atributs que al seu dia van fer de Convergència Democràtica de Catalunya un partit hegemònic. El principal: el catalanisme moderat i integrador i el concepte de la Catalunya ‘un sol poble’. Per això té un especial simbolisme polític que Illa hagi encapçalat aquest dilluns l’acte d’entrega del fons documental de CDC a l’Arxiu Nacional de Catalunya juntament amb els expresidents Pujol i Artur Mas, a més del president del Parlament, Josep Rull, tots ells procedents de les files convergents, i que ho hagi fet per reconèixer el «balanç positiu» de qui durant més de quatre dècades va ser el principal rival polític del PSC.
«Catalunya deu molt a Convergència i sense Convergència Catalunya no seria avui el país que és», ha sentenciat deixant clar que ell mai hi va militar perquè ha tingut sempre carnet socialista. Illa ha defensat que és necessari aquest «reconeixement» malgrat admetre que el més comú és que els partits polítics es «tirin els trastos per sobre».
Just fa 10 anys que Convergència va desaparèixer com a actor polític i es va refundar en les sigles del PDECat després de 42 anys d’existència. La seva marca havia quedat desgastada per casos com el del Palau o el de finançament irregular, però va ser la confessió de Pujol el 2014 que tenia diners ocults a l’estranger el detonant del seu declivi definitiu, un final que va ser capitanejat per Mas mentre la majoria de l’espai polític virava cap a l’independentisme. Anys després ell mateix reconeixeria que la dissolució de CDC va ser un error.
De fet, des que va assumir el lideratge del PSC, Illa ha mirat de pescar a les aigües revoltes de l’espai convergent sabent que encara ara hi ha un vot que se sent orfe i allunyat del que representa Junts i Carles Puigdemont.
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