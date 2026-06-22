Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per calorRescats al PedraforcaMundialet InterculturalConcurs de relatsTres menors mortsShalana
instagramlinkedin

Judici a Ábalos, Koldo i Aldama

El Suprem condemna de forma unànime Ábalos a 24 anys de presó, a 19 anys Koldo i a 4 anys i mig Aldama

S’enfrontaven a penes de fins a 30 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars, mentre que en el cas d’Aldama la reclamació de condemna no superava els set anys

Trama del PSOE, en directe: última hora del cas Begoña Gómez i sentència del cas mascaretes

L’exministre José Luis Ábalos al banc dels acusats durant el judici pel cas mascaretes al Tribunal Suprem

L’exministre José Luis Ábalos al banc dels acusats durant el judici pel cas mascaretes al Tribunal Suprem / Pool - Archivo

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Cristina Gallardo

Madrid

El Tribunal Suprem ha condemnat de forma unànime l’exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó per diversos delictes relacionats amb la compra de mascaretes per organismes dependents de Transports i cobrament de comissions relacionat amb diverses actuacions juntament amb el que va ser el seu exassessor ministerial, Koldo García, la condemna del qual s’eleva a 19 anys. Per la seva banda, el comissionista de la trama, Víctor d’Aldama, ha sigut castigat per l’alt tribunal amb 4 anys i mig de presó.

El judici havia quedat vist per a sentència el 6 de maig passat amb l’última paraula dels acusats, i des d’aleshores van començar les deliberacions dels magistrats Andrés Martínez-Arrieta – que va presidir la vista–, Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández i Eduardo de Porres.

Una de les claus de la sentència passa per la (CONDEMNA/ABSOLUCIÓ) del delicte d’organització criminal al posar cadascun dels acusats a disposició de la trama els seus propis contactes.

En aquest procediment es va jutjar un presumpte ‘pelotazo’ de diversos milions d’euros per l’adjudicació de contractes de compra de mascaretes per a diferents administracions en el pitjor moment de la pandèmia, a la qual cosa caldria sumar els regals obtinguts pel llavors ministre de Transports, com van ser gaudir de diferents propietats per a ell i una de les seves parelles, Jésica Rodríguez, que a més va obtenir contractes en l’administració pública pels quals va cobrar sense treballar.

Notícies relacionades i més

L’instructor va concretar tot això en diversos delictes: suborn, pertinença a organització criminal, malversació de cabals públics i quatre delictes de tràfic d’influències pels quals la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar per a l’exministre 24 anys de presó que es van elevar a 30 en l’escrit de conclusions definitives de la defensa. Se sol·licitaven 19 i mig per a l’assessor –les acusacions també elevaven a 30 anys la possible condemna per a Koldo– mentre que per a l’empresari les peticions es van limitar a set i cinc anys i dos mesos, respectivament, al tenir en compte la seva col·laboració amb la justícia.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
  2. Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
  3. L’expedició bagenca que va tocar el sostre de l’alpinisme
  4. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  5. Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
  6. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  7. Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família
  8. Necrològiques 21 de juny del 2026

Manresa tindrà a punt a final d'any el nou centre per atendre menors víctimes de violència sexual

Manresa tindrà a punt a final d'any el nou centre per atendre menors víctimes de violència sexual

El Govern convoca les ajudes per la mobilitat dels estudiants del Pirineu

El Govern convoca les ajudes per la mobilitat dels estudiants del Pirineu

Manresa talla al trànsit la plaça Major, el carrer Sant Andreu i la plaça Hospital per la revetlla de Sant Joan

Manresa talla al trànsit la plaça Major, el carrer Sant Andreu i la plaça Hospital per la revetlla de Sant Joan

Detenen un home i una dona a Igualada per sostreure una targeta de crèdit i fer-ne extraccions fraudulentes

Detenen un home i una dona a Igualada per sostreure una targeta de crèdit i fer-ne extraccions fraudulentes

L’Ajuntament de Manresa demana "prudència" a la ciutadania davant l’onada de calor intensa

L’Ajuntament de Manresa demana "prudència" a la ciutadania davant l’onada de calor intensa

Dotze noves expedicions de Sallent a Barcelona, resposta de la Generalitat a les queixes dels usuaris

Dotze noves expedicions de Sallent a Barcelona, resposta de la Generalitat a les queixes dels usuaris

Àlex Pérez, el jove de Balsareny que ha fet viral el futbol català a TikTok

Àlex Pérez, el jove de Balsareny que ha fet viral el futbol català a TikTok

Àlex Pérez (apeuve.apv) s'enfronta al repte de l'Alex Gómez

Tracking Pixel Contents