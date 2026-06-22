Judici a Ábalos, Koldo i Aldama
El Suprem condemna de forma unànime Ábalos a 24 anys de presó, a 19 anys Koldo i a 4 anys i mig Aldama
S’enfrontaven a penes de fins a 30 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars, mentre que en el cas d’Aldama la reclamació de condemna no superava els set anys
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Cristina Gallardo
El Tribunal Suprem ha condemnat de forma unànime l’exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó per diversos delictes relacionats amb la compra de mascaretes per organismes dependents de Transports i cobrament de comissions relacionat amb diverses actuacions juntament amb el que va ser el seu exassessor ministerial, Koldo García, la condemna del qual s’eleva a 19 anys. Per la seva banda, el comissionista de la trama, Víctor d’Aldama, ha sigut castigat per l’alt tribunal amb 4 anys i mig de presó.
El judici havia quedat vist per a sentència el 6 de maig passat amb l’última paraula dels acusats, i des d’aleshores van començar les deliberacions dels magistrats Andrés Martínez-Arrieta – que va presidir la vista–, Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández i Eduardo de Porres.
Una de les claus de la sentència passa per la (CONDEMNA/ABSOLUCIÓ) del delicte d’organització criminal al posar cadascun dels acusats a disposició de la trama els seus propis contactes.
En aquest procediment es va jutjar un presumpte ‘pelotazo’ de diversos milions d’euros per l’adjudicació de contractes de compra de mascaretes per a diferents administracions en el pitjor moment de la pandèmia, a la qual cosa caldria sumar els regals obtinguts pel llavors ministre de Transports, com van ser gaudir de diferents propietats per a ell i una de les seves parelles, Jésica Rodríguez, que a més va obtenir contractes en l’administració pública pels quals va cobrar sense treballar.
L’instructor va concretar tot això en diversos delictes: suborn, pertinença a organització criminal, malversació de cabals públics i quatre delictes de tràfic d’influències pels quals la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar per a l’exministre 24 anys de presó que es van elevar a 30 en l’escrit de conclusions definitives de la defensa. Se sol·licitaven 19 i mig per a l’assessor –les acusacions també elevaven a 30 anys la possible condemna per a Koldo– mentre que per a l’empresari les peticions es van limitar a set i cinc anys i dos mesos, respectivament, al tenir en compte la seva col·laboració amb la justícia.
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