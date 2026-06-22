Gir en el país sud-americà
L’ultra Abelardo de la Espriella serà el nou president de Colòmbia, segons el recompte preliminar
PERFIL | Abelardo de la Espriella, un ‘Tigre’ forjat al caliu de les xarxes socials que presidirà Colòmbia
Qui és el nou president a Colòmbia: claus dels resultats de les eleccions
Abel Gilbert
«Això és èpic, i només és possible gràcies al favor de Déu». Abelardo de la Espriella va avantatjar Iván Cepeda, l’abanderat d’esquerres, per menys d’un punt segons el precàlcul oficial. El candidat de la ultradreta ja es va declarar guanyador del segon torn sense atenuants. Els Estats Units no van trigar a felicitar-lo. «Els millors dies de Colòmbia està per arribar», va dir el secretari d’Estat Marco Rubio. De la Espriella ja va rebre un missatge de Donald Trump. A l’escrutar-se el 99,97% del padró electoral, De la Espriella va obtenir el 49,66 dels vots, contra el 48,7% del seu rival. Es tracta de 249.824 sufragis més a favor de l’advocat multimilionari i ‘outsider’ que va guanyar notorietat a partir de la seva presència a les xarxes socials i el discurs antipolític. «Tots hem de defensar aquest resultat electoral. La manada es va pronunciar, i hem derrotat el règim, els de sempre, els de l’‘establishment’, contra tot pronòstic», va dir el candidat que es fa dir «Tigre» i considera els seus seguidors «tigrets i tigresses». De la Espriella es va deixar veure amb la samarreta de la selecció de futbol i va assegurar que governarà «per a tots» els colombians, però alhora va llançar una advertència. «Petro i Cepeda, abstinguin-se de desencadenar un incendi social». «Va demanar benediccions per a les Forces Armades i la família. Es va adreçar als seus seguidors que li cantaven que ell era «l’alegria» dels seus «cors» al llarg de 45 minuts i com si cap instància institucional pogués alterar el curs dels esdeveniments. No obstant, només la confirmació d’aquesta mínima diferència de les primeres dades el convertirà en unes hores formalment en el nou president. Cepeda va fer una crida, no obstant, a la calma i a no anticipar-se als fets definitoris. «Som demòcrates. Estem molt lluny de l’autoritarisme i per això he de dir el següent: el precàlcul el reconeixem com una dada que és encara no oficial ni vinculant. Hem d’informar que el nostre grup de testimonis està procedint a impugnar 33.000 taules a tot el país. Una per una haurà de ser objecte de l’escrutini. Una vegada que es produeixi el resultat final, amb les verificacions corresponents, ho reconeixerem».
Gustavo Petro es va pronunciar en aquesta mateixa direcció: «acceptaré el resultat que diguin els jutges perquè així ho ordena la llei. Invitaré el poble de Colòmbia a acceptar aquest resultat. Però la llei diu que el resultat l’estableix l’escrutini». La crida a complir el protocol no va negar una velada acceptació dels fets. «Proposo que si les forces majoritàries de Colòmbia conviden a un acord nacional, la nostra posició parteix d’un respecte als guanys socials ja aconseguits. No volem res per a nosaltres sinó per al poble. Per nosaltres el respecte i les garanties constitucionals».
Hernán Penagos, la principal autoritat de l’organització de la contesa va destacar que «les normes electorals estableixen que després del precàlcul que es va portar a terme davant testimonis electorals a les 122.000 taules de votació, ha començat l’escrutini municipal en més de 2.992 comissions que revisen en detall cada una de les actes físiques, al costat de jutges i notaris». Els partits «tenen el dret a exercir el seu dret a reclamar». Després vindrà l’escrutini departamental. «La justícia declararà qui és el pròxim president». Alejandra Barrios, directora de la Missió d’Observació Electoral, va assenyalar que si bé els precàlculs solen ser «exactes» a Colòmbia cal esperar els resultats definitius. «La maduresa democràtica ens crida a esperar l’escrutini». La seva exhortació va ser passada per alt quan De la Espriella va sortir a cantar victòria.
Polarització
De moment, els números confirmen el que tots saben: el país està partit en dos. Prop de 40 milions de colombians van estar en condicions de sufragar a tot el territori nacional. Uns 1,4 milions tenien la possibilitat d’exercir aquest dret des de l’exterior. Ho va fer finalment el 63% del padró nacional, una xifra històrica en un país amb una alta taxa de deserció. El vot en blanc va ser de l’1,6%.
La jornada es va desenvolupar sense incidents greus malgrat els presagis de problemes. El fet que no es complissin aquests pronòstics d’incidents o irregularitats no modifica les aprensions que envolten la contesa i les seves derivacions. El segon torn va accentuar les característiques dramàtiques d’una polarització política de proporcions i que no cessarà amb el recompte de les actes. De la Espriella va reunir al seu darrere tot l’espectre conservador. Álvaro Uribe es va sumar a la festa anticipada: «No podem permetre més les trampes del Petrochavisme», va dir l’exmandatari. Després ho van fer els generals i almiralls retirats així com les cambres empresarials. Des de l’Argentina, l’ultra Javier Milei va felicitar De la Espriella. «Va tenir, a més, el suport decidit de Trump. El senador republicà d’origen colombià Bernie Moreno, es va sumar en els fets a la campanya de l’advocat en el seu últim tram. Salazar va acompanyar De la Espriella després de votar. La seva veu va ser la primera a congratular-se públicament amb els resultats, ni més ni menys que al costat de l’home que ha promès «mà dura», un gir radical de la política econòmica i «destripar» l’esquerra. «El Lleó i el Tigre rugeixen a l’Amèrica Llatina», va expressar, exultant, Javier Milei. José Antonio Kast i Daniel Noboa, de Xile i l’Equador, respectivament, es van unir a l’alegria
Parla Cepeda
«No hem comprat vots ni recorregut governs estrangers. No som apàtriades», va dir Cepeda, el candidat del Pacte Històric, que s’ha presentat com la continuïtat de Petro, i amb la promesa de millorar les realitzacions del seu Govern. «Gràcies per haver obert el camí dels canvis», va dir diumenge a la nit. «No permetrem, ho diem amb claredat, fent ús de la força de la democràcia, que retrocedeixin les conquestes socials que hem construït. No ens espanten les amenaces. Som una força resistent que té la capacitat de sobreviure en les pitjors condicions. No permetrem que es destrueixi la natura ni que es ens treguin les millores salarials. No retrocedirem en drets». Cepeda va recordar que no es podrà ignorar el Pacte Històric, que tindrà majoria al Congrés. «Amb nosaltres es dialoga. Estem disposats a la concertació mentre sigui respectuosa».
Expectativa i temor
La preocupació pel que ve una vegada proclamat el vencedor del segon torn ha quedat de manifest als editorials dels principals diaris de Bogotà. «La prevalença de l’odi genera un biaix de confirmació tan sever, que la ciutadania deixa de ser militant i passa a ser radical: es perdonen els pecats propis –de la ineptitud a la corrupció– perquè assenyalar el líder implica afavorir l’enemic. Així, la fiscalització al poder perd tota rellevància», va dir ‘El Espectador’.
‘El Tiempo’, mentrestant, va fer una crida a prendre distància de qualsevol intent de desconeixement dels resultats «vingui d’on vingui». En la «sensatesa ciutadana» està en gran part «evitar desbordaments indesitjats». En cas d’un escenari d’alteració de l’ordre, «la força pública, a instàncies de les autoritats civils, sobretot les de l’ordre municipal i departamental, ha de complir la seva obligació constitucional de salvaguardar la vida, honra i béns de la gent».
El temor del que passi flotava en l’aire de Bogotà. «Colòmbia té una llarga i dolorosa història de violència política. Ja són gairebé quatre generacions que, d’una manera o una altra, han tramitat les diferències d’opinió i els debats ideològics mitjançant la violència. Sembla que no som capaços, com a societat, d’anteposar el diàleg i la concertació a la desqualificació del que pensa diferent i a l’agressió verbal i física», va admetre María Camila Moreno Múnera, directora a Colòmbia del Centre Internacional per a la Justícia Transicional (ICTJ). «Ja hauríem d’haver après dels nostres dolors: l’extermini de la UP (Unió Popular, el partit al qual pertanyia el pare de Cepeda), l’assassinat de líders polítics de tots els vessants ideològics, la combinació de totes les formes de lluita, el tancament de l’espai democràtic per dècades, etcètera. Però no ens podem resignar que la violència política sigui l’únic camí».
Petro comença a acomiadar-se del poder. Ho farà amb una aprovació d’un 50% segons una recent enquesta. «Estrany dictador el que entrega el seu mandat, estrany dictador el que no ha fet un sol pres polític, cap pres de consciència. No s’ha perseguit ningú per les seves opinions, maneres de pensar, maneres de creure, religioses, o d’una altra espècie, culturals, ètniques, de gènere, d’expressió sexual lliure», va dir Petro. «Entreguem una democràcia brillant, viva, multicolor, com l’anomeno jo, ni un grau menys i sí moltíssims graus més de democràcia de com la vaig rebre en un país que en aquell moment estava ensangonat».
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