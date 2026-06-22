Zapatero estava "molt enfadat" amb Plus Ultra per veure’s vinculat al rescat
Els missatges de telèfon aportats a la causa pels EUA revelen que l’expresident va reclamar que l’aerolínia no oferís entrevistes als mitjans
«Estava calent», va dir Martínez Sola al primer accionista de la firma després d’un article publicat el 2021
Tono Calleja Flórez
El contingut del telèfon de qui va ser màxim accionista de Plus Ultra durant el rescat de la companyia, Rodolfo Reyes, i que va ser aportat a la UDEF per l’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) el 18 de març del 2026, revela que l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va traslladar per mitjà del seu "lloctinent" Julito Martínez Martínez el disgust als directius de Plus Ultra després que aquests concedissin un seguit d’entrevistes als mitjans de comunicació per desmentir la implicació de l’expresident del Govern en el rescat de l’aerolínia.
Julito estava "molt emprenyat, perquè li va trucar el cap, i està molt enfadat amb l’entrevista i portada. Em diu que ja t’ho va dir", va escriure l’empresari Julio Martínez Sola a Rodolfo Reyes, que va afirmar que a ell també li havia trucat la nit anterior. "No els podem complaure a tots. Personalment, no ho veig greu. I l’empresa s’ha de desmarcar dels temes polítics", va completar el propietari de Plus Ultra, segons consta en els missatges aportats a la UDEF per l’agència dels EUA.
"Ni jo", va respondre Martínez Sola, que després va afirmar que el "lloctinent" de Zapatero li havia dit: "Diu que si no haguéssim fet l’entrevista no hauria sortit. Estava calent", va completar. El diari El Mundo va publicar el 15 d’abril del 2021 una entrevista que havia concedit el llavors president de Plus Ultra, Fernando García Manso, que es va titular: "No contactem amb Zapatero per obtenir l’ajuda".
Però Julito Martínez Martínez no hi estava d’acord i es va dirigir al propietari hispanoveneçolà de Plus Ultra per traslladar-li el seu malestar: "Ni una entrevista més. El tocayo em va enviar això", va escriure Rodolfo Reyes en al·lusió al "lloctinent" de Zapatero, que anomenaven tocayo per la semblança del seu nom amb el de Julio Martínez Sola, que actualment és el màxim accionista de l’aerolínia.
L’abril del 2021 feia pocs dies que s’havia fet el primer pagament de 19 milions del rescat a Plus Ultra, i la companyia desplegava una estratègia per intentar apaivagar els mitjans de comunicació que havien criticat l’ajuda pública.
Al telèfon de Rodolfo Reyes es constata que aquesta estratègia d’apaivagament amb la premsa es remunta al 17 de març del 2021, segons es desprèn dels prop de 15.000 missatges aportats a la causa. En aquesta data, PP i Vox havien de demanar al Govern del PSOE en la sessió de control del Congrés dels Diputats pel rescat a Plus Ultra. I aquesta iniciativa, segons temia el llavors propietari principal de l’aerolínia, podria "rellançar el tema amb molta força".
I dos dies després, després d’assegurar que "El Mundo és qui ens dona més llenya", ja que li dedicava "fins i tot l’editorial", els directius de Plus Ultra van plantejar dubtes, entre querellar-se o concedir una sèrie d’entrevistes als diaris amb la intenció "d’aturar-ho".
"Cal mantenir la calma"
I el 4 d’abril Rodolfo Reyes, que resideix a Caracas i està en recerca i captura, informa Julio Martínez Sola que alguns dels directius estaven "nerviosos amb la premsa i les tafaneries. [...] Crec que cal mantenir la calma. Em sembla que és més del mateix. El que sí que m’agradaria és aconseguir ajuda per capitalitzar tot aquest efecte mediàtic!!", completa el propietari de Plus Ultra.
El 12 d’abril Reyes relata a l’interlocutor que aquell dimecres esmorzava amb "el tocayo". Dos dies després el propietari de Plus Ultra planteja "dubtes respecte a l’estratègia de mitjans". "No sé si nosaltres retroalimentem el monstre del bombardeig mediàtic... ¿Tu què en penses?", assenyala.
I Martínez Sola respon: "Estem tot el temps amb aquest tema, rectificacions, desmentiments, entrevistes, etc. I això no s’aturarà fins al 4 de maig. Ja no saben què dir. I les entrevistes, per escrit, són les mateixes preguntes i mateixes respostes. Jo crec que amb la segona nota de premsa que vam fer ja n’hi va haver prou. Els mitjans no canviaran, perquè és polític. [...]. Demà sortirà l’entrevista a Fernando, també a La Razón, i veuràs com tots els mitjans voldran entrevistes, i se’n continuarà parlant". Aquestes entrevistes, però, van enfadar Zapatero, segons els missatges de la UDEF.
I uns mesos després, el 5 de juny del 2021 Martínez Sola i Rodolfo Reyes expressen malestar perquè el diari El Mundo va revelar els vincles de l’empresari veneçolà Camilo Ibrahim amb Plus Ultra. "Ho signa un tal Daniel Lozano des de Caracas. ¿Deu ser a Caracas, aquest fill de puta?", demana Martínez Sola, i davant d’això el seu cap respon: "Ho esbrinarem".
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