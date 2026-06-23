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"Catalunya li deu molt", diu Illa de l’obra de Pujol

&quot;Catalunya li deu molt&quot;, diu Illa de l’obra de Pujol | C

"Catalunya li deu molt", diu Illa de l’obra de Pujol | C

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David Zorrakino

"Catalunya deu molt a Convergència i sense Convergència Catalunya no seria avui el país que és", va dir ahir el president Salvador Illa, reconeixent també la figura de Jordi Pujol en l’acte d’entrega del fons documental de CDC a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

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