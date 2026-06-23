Tempesta judicial i política
El CGPJ vol investigar Peinado per la interlocutòria de Gómez
El vot de qualitat de la presidenta de l’òrgan judicial desempata la votació
Cristina Gallardo
El Consell General del Poder Judicial ha acordat per quatre vots davant quatre (el vot de la presidenta Isabel Perelló va superar l’empat) remetre al promotor de l’acció disciplinària còpia de la interlocutòria dictada dissabte passat pel jutge Juan Carlos Peinado contra la dona del president del Govern, perquè decideixi si les expressions referides a les forces i cossos de seguretat són constitutives d’una falta greu. Els vocals van estudiar en una reunió d’urgència aquest assumpte després d’afirmar el jutge en la seva resolució que els policies que exerceixen l’escorta de Begoña Gómez, podrien ajudar-la a escapar-se d’Espanya.
Aquesta reunió va venir precedida d’una altra trobada telemàtica i inèdita en la història recent d’aquest òrgan que es va celebrar diumenge. La decisió ha comptat amb un vot discrepant dels quatre vocals del sector conservador que integren la Comissió Permanent, que consideren que la resolució del jutge Peinado no és revisable atès el seu caràcter jurisdiccional.
La urgència del Ple celebrat per l’òrgan de Govern dels jutges responia a la queixa traslladada al Consell pel ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per les afirmacions de Peinado en la seva interlocutòria, en què va decidir l’obertura de judici contra la dona del president Pedro Sánchez, el seu assistent a la Moncloa Cristina Álvarez i l’empresari Juan Carlos Barrabés. En aquesta resolució, va imposar a més la retirada de passaport i prohibició de sortir d’Espanya per a Gómez i la seva assessora personal, a més de compareixences quinzenals de totes dues davant la justícia.
Com a únic punt en l’ordre del dia, els vocals van estudiar la conveniència d’aplicar a Peinado a l’article 418.5 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que estableix que és falta greu "l’excés o abús d’autoritat, o falta greu de consideració respecte dels ciutadans, institucions, secretaris, metges forenses o de la resta del personal al servei de l’Administració de Justícia, dels membres del Ministeri Fiscal, advocats i procuradors, graduats socials i funcionaris de la Policia Judicial".
"Greu qüestionament"
Concretament el jutge assenyalava que no hi havia dubte que els agents que acompanyen Gómez poden, "bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics", col·laborar "en l’acció o accions que es duguin a terme per facilitar aquesta fuga, que faci impossible que l’acusada es trobi a disposició de la justícia". Per al ministre, aquestes afirmacions "representen un greu qüestionament de la professionalitat dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, l’actuació de les quals es fa únicament en paràmetres de legalitat i constitueix una de les principals garanties de l’Estat de dret".
- Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
- Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
- Naim Smaili, autor d''El cargol ja no treu banya': 'Mai m’havien convidat a una festa d’aniversari
- Cinquanta anys del refugi Prat d'Aguiló: 'S'ha de venir a la muntanya amb una sobredosi d'humilitat i respecte
- Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
- Intercanviar casa teva amb la d’un desconegut, l'alternativa per no pagar un hotel durant les vacances: “He estat en 150 habitatges d’arreu del món”
- Necrològiques del 22 de juny de 2026
- Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família