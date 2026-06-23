Conflicte al Pròxim Orient
Clatellada per a Trump: el Senat dels EUA vota a favor d’aturar la guerra de l’Iran
Tot i que el seu valor és més simbòlic que real, marca el punt de més impopularitat del mandatari i reflecteix les fissures en el partit republicà
EFE
El Senat dels Estats Units va votar aquest dimarts per primera vegada a favor de posar fi a la guerra contra l’Iran, cosa que suposa una clatellada política per al president nord-americà, Donald Trump.
La votació, que es va resoldre per 50 vots a favor davant 48 en contra, ratifica la decisió que ja va aprovar la Cambra de Representants a principis de juny en contra del conflicte a l’Orient Mitjà, que va començar el 28 de febrer passat.
La resolució, que ordena a Trump posar fi a la guerra o sol·licitar autorització per continuar-la, no té caràcter de llei, per la qual cosa el seu valor és més simbòlic que real, tot i que marca el punt de més impopularitat d’un conflicte que s’estén ja gairebé quatre mesos. A més, reflecteix les fissures en el partit republicà, ja que quatre republicans es van unir als demòcrates, precisament un dia abans que Trump es reuneixi amb senadors en un dinar al Capitoli.
El senador John Fetterman de Pennsilvània va ser l’únic demòcrata que va votar en contra de la resolució, mentre els senadors Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski d’Alaska, Susan Collins de Maine i Bill Cassidy de Louisiana van ser els republicans que la van recolzar.
Els republicans han mostrat en els últims dies el seu escepticisme davant el memoràndum d’alto el foc que l’Administració Trump ha segellat amb l ’Iran i dona 60 dies per negociar un acord de pau i han mostrat també la seva preocupació pel cost polític d’una guerra impopular entre els nord-americans i nociva per a l’economia. El líder demòcrata al Senat, Chuck Schumer, va assegurar aquest dimarts que «cada segon que aquesta guerra continuï, la cost per al poble nord-americà augmenta».
La votació de dimarts va marcar la primera vegada des de la promulgació de la Resolució sobre els Poders de Guerra de 1973 que les dues cambres del Congrés aproven una resolució conjunta que insta el president posar fi a un conflicte militar.
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