Cures
El Consell de Ministres aprovarà una partida extra per a dependència de 2.218 milions: «Seguim per millorar la vida de la gent»
Les persones amb grau II de dependència comptaran amb el doble de finançament per garantir la seva atenció i els que tenen un grau III «veuran més que duplicat aquest recolzament»
Com a avançament del projecte de Pressupostos, a tall d’exhibició de programa electoral, Sánchez ha contraposat el seu model d’inversió en drets socials davant les retallades
Iván Gil
Davant el setge judicial, el missatge del Govern és que continua centrat a governar i a desplegar la seva agenda. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà en la seva reunió d’aquest dimarts un reial decret amb una partida extra per a dependència de 2.218 milions d’euros. Es tracta de la inversió «més gran de la democràcia» en dependència, segons ha destacat, ja que multiplica per cinc la quantitat total destinada des del 2018, amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera, reforçar les cures a les persones dependents i millorar les condicions laborals dels cuidadors.
«Un pas decisiu per consolidar un sistema més fort, humà i just, que no deixi ningú enrere», va incidir el cap de l’Executiu després d’una trobada amb persones amb discapacitat a l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) per referir-se a un nou pilar de l’estat de benestar.
No és habitual que el cap de l’Executiu anunciï públicament just abans de la reunió del Consell de Ministres els assumptes que preveu aprovar. De fet, la mateixa reunió s’ha retardat mitja hora sobre l’horari habitual per poder encaixar prèviament la compareixença de Sánchez. La raó la va donar el president del Govern. Fins i tot sense referir-se directament a la petició d’Alberto Núñez Feijóo de convocar eleccions després de la sentència del cas mascaretes, va respondre «als qui es pregunten per què aquest Govern vol continuar malgrat totes les dificultats i pedres al camí» que «la resposta és aquí».
«Seguim per millorar la vida de la gent. Seguim per ampliar drets. Seguim per construir un país més just. I això és exactament el que estem fent avui. Perquè fer país és cuidar», va justificar.
Com a avançament del projecte de Pressupostos, a tall d’exhibició de programa electoral, Sánchez ha contraposat el seu model d’inversió en drets socials davant les retallades. «Aquest Govern va assumir la tasca de reconstruir i enfortir un sistema que durant anys va ser pràcticament desmantellat per les polítiques d’austeritat del PP. Entre 2012 i 2020, l’aportació de l’Estat va estar estancada en mínims històrics. Des d’aleshores, hem triplicat la inversió estatal en dependència, passant de poc més de 1.300 milions d’euros a gairebé 3.800 el 2025», va recalcar.
Amb aquesta inversió extra, segons ha detallat el president del Govern, les persones amb grau II de dependència comptaran amb el doble de finançament per garantir la seva atenció i els que tenen un grau III «veuran més que duplicat aquest recolzament». Tot això, ha afegit «mantenint el Grau III+ que aprovem fa menys d’un any per a persones amb una situació d’extrema dificultat, com els pacients amb ELA».
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