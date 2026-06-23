Negociacions
Els EUA i l’Iran pacten un full de ruta per acabar la guerra abans de 60 dies
Adrià Rocha Cutiller
Els Estats Units i l’Iran, després d’un inici accidentat diumenge en la primera ronda de negociacions nuclears després de la signatura del preacord la setmana passada per posar fi a la guerra, ahir van concloure les seves primeres xerrades directes en mesos, segons Qatar i Pakistan, els dos països mediadors.
Aquests dos països, en un comunicat publicat de matinada, van confirmar el final de les converses, liderades pel vicepresident nord-americà, J. D. Vance, i el president del parlament persa, Mohammad Bagher Ghalibaf. Durant la setmana, asseguren Qatar i el Pakistan, continuaran a Suïssa reunions dels equips tècnics, amb una data límit: segons el preacord en vigor, l’Iran i els EUA han d’arribar a un acord en un termini màxim –tot i que prorrogable si hi ha avenços– de 60 dies.
"La cimera ha sigut conduïda en una atmosfera positiva i constructiva. Hem aconseguit un progrés esperançador, i això inclou la creació d’un full de ruta per a les xerrades tècniques següents", van declarar Qatar i el Pakistan en un comunicat ahir.
Això no vol dir pas, però, que no hi hagi hagut tensions. Diumenge, davant les repetides amenaces del president nord-americà, Donald Trump, que constantment assegura que els EUA tornaran a bombardejar l’Iran si no hi ha acord, Teheran va anunciar per sorpresa que tornaria a tancar l’estret d’Ormuz, obert amb la signatura la setmana passada del preacord entre tots dos països.
Llavors Trump va donar les seves enèsimes declaracions explosives. "Si el tanquen es quedaran sense país. [Els negociadors iranians a Suïssa] no tindran un coi país per tornar", va declarar el multimilionari. Quan els comentaris de Trump van ser publicats, la delegació iraniana va fer un gest de trencar les xerrades a Suïssa i anar-se’n. Finalment les xerrades es van fer, tot i que diverses hores més tard del que s’havia planejat.
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