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Negociacions

Els EUA i l’Iran pacten un full de ruta per acabar la guerra abans de 60 dies

J. D. Vance amb el primer ministre qatarià, Mohammed al-Thani, i el seu homòleg iranià, Shehbaz Sharif. | URS FLUEELER / AFP

J. D. Vance amb el primer ministre qatarià, Mohammed al-Thani, i el seu homòleg iranià, Shehbaz Sharif. | URS FLUEELER / AFP

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Adrià Rocha Cutiller

Istanbul

Els Estats Units i l’Iran, després d’un inici accidentat diumenge en la primera ronda de negociacions nuclears després de la signatura del preacord la setmana passada per posar fi a la guerra, ahir van concloure les seves primeres xerrades directes en mesos, segons Qatar i Pakistan, els dos països mediadors.

Aquests dos països, en un comunicat publicat de matinada, van confirmar el final de les converses, liderades pel vicepresident nord-americà, J. D. Vance, i el president del parlament persa, Mohammad Bagher Ghalibaf. Durant la setmana, asseguren Qatar i el Pakistan, continuaran a Suïssa reunions dels equips tècnics, amb una data límit: segons el preacord en vigor, l’Iran i els EUA han d’arribar a un acord en un termini màxim –tot i que prorrogable si hi ha avenços– de 60 dies.

"La cimera ha sigut conduïda en una atmosfera positiva i constructiva. Hem aconseguit un progrés esperançador, i això inclou la creació d’un full de ruta per a les xerrades tècniques següents", van declarar Qatar i el Pakistan en un comunicat ahir.

Això no vol dir pas, però, que no hi hagi hagut tensions. Diumenge, davant les repetides amenaces del president nord-americà, Donald Trump, que constantment assegura que els EUA tornaran a bombardejar l’Iran si no hi ha acord, Teheran va anunciar per sorpresa que tornaria a tancar l’estret d’Ormuz, obert amb la signatura la setmana passada del preacord entre tots dos països.

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Llavors Trump va donar les seves enèsimes declaracions explosives. "Si el tanquen es quedaran sense país. [Els negociadors iranians a Suïssa] no tindran un coi país per tornar", va declarar el multimilionari. Quan els comentaris de Trump van ser publicats, la delegació iraniana va fer un gest de trencar les xerrades a Suïssa i anar-se’n. Finalment les xerrades es van fer, tot i que diverses hores més tard del que s’havia planejat.

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