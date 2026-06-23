Feijóo: "D’aquest col·lapse només se’n surt convocant eleccions"
El líder del PP torna a demanar generals i situa la democràcia "en una situació límit" sense esmentar una moció de censura
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo,va comparèixer aquest dilluns a la seu de la seva formació al carrer Génova després de conèixer-se la condemna a 24 anys de presó per a l’exministre José Luis Ábalos pel cas mascaretes. El líder de l’oposició va ser taxatiu: "La veritat és que mai vaig pensar que faria una roda de premsa després d’una sentència d’aquest abast, però la democràcia espanyola està en una situació límit". Després de mostrar el seu "respecte" per la sentència del Tribunal Suprem (TS), va assenyalar: "Jo no penso negar la gravetat de l’ocorregut". Feijóo va exigir per primera vegada la dimissió de Pedro Sánchez per ser, va dir, "una vergonya per al conjunt dels espanyols". I va reclamar també, com tantes vegades més, la convocatòria anticipada d’eleccions, després de remarcar que "Ábalos no es va nomenar sol" i que va ser el president del Govern que li va entregar "els diners públics del ministeri més inversor", amb referència a la cartera de Transports que va ostentar Ábalos entre els anys 2018 i 2021. "D’aquest col·lapse només se surt convocant eleccions generals", va remarcar.
Sobre la possibilitat de presentar una moció de censura, una cosa que només va abordar a preguntes dels periodistes, Feijóo es va adreçar als socis, sense al·ludir al PNB i a Junts, per dir-los: "Després d’una condemna a vint-i-quatre anys, ¿què més necessiten per retirar-li el recolzament i obligar-lo a convocar eleccions?" I com en altres ocasions, va treure pit de no haver cedit als qui li demanaven presentar aquesta moció, per exemple Vox (sense prou escons aquesta legislatura per presentar-la pel seu compte), ja que segons el seu parer d’haver-ho fet "el senyor Sánchez hauria quedat revalidat per la cambra. No cometré aquest error, al senyor Sánchez no li netejarà cap votació de cap cambra", va sentenciar, en el que va poder semblar una manera de descartar totalment aquesta possibilitat de cara al futur.
Com a reflexió general, Feijóo va argumentar: "Durant molt temps ens van dir que tot això era una inventada. Ens van dir que tot això eren notícies falses. Després que eren conspiracions i també que eren una persecució. Ara tenim sentències. Ja són dues sentències. Dues sentències dins de les quinze causes judicials obertes per corrupció que afecten l’entorn polític, personal i institucional de Pedro Sánchez". Una referència a la sentència del mateix TS que a finals de l’any passat va inhabilitar el ja exfiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets, una sentència que a diferència de la condemna a Ábalos no va ser unànime entre els magistrats de la Sala Segona del Tribunal Suprem.
"Tot és una porqueria"
En la seva intervenció inicial, no van faltar al·lusions als altres escàndols que esquitxen el PSOE, en particular la imputació a l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i el cas que afecta la coneguda com a ‘fontanera’ de Ferraz, Leire Díez. "Tot és una porqueria. Tot és una porqueria que ha embrutat la vida pública d’una forma completament insostenible", va concloure sobre això, abans de detallar: "La setmana passada, un expresident del Govern per primera vegada en la nostra història declarant com a investigat per sis delictes gravíssims davant l’Audiència Nacional. Ara acaba de publicar-se la sentència a un símbol del sanchisme, que va defensar una moció de censura per defensar un govern net ha sigut condemnat a vint-i-quatre anys i tres mesos de presó per corrupció. Estem parlant efectivament del número dos del Partit Socialista, el ministre més poderós d’aquest Govern, l’home a qui Pedro Sánchez va entregar la seva confiança, el seu partit i milers de milions d’euros de diners públics des del ministeri més inversor de l’Estat", va reiterar.
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