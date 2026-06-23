Tempesta judicial i política
El Govern veu la condemna d’Ábalos desmesurada i "alliçonadora"
El PSOE assenyala que "costa entendre" que Aldama es deslliuri de la presó i Sumar evita deixar caure el seu soci a l’Executiu
Iván Gil
A alguns ministres socialistes no els acaben d’encaixar les diferències en les penes de presó en la sentència pel cas mascaretes. Després que Pedro Sánchez evités referir-se a la sentència condemnatòria contra l’exministre José Luis Ábalos durant un acte públic al Teatro Real sobre els fons europeus, el titular de Transports, Óscar Puente, ha exercit de portaveu oficiós per qüestionar-la. Visiblement indignat, Puente ha explicat que "qualsevol amb ulls a la cara" veuria que la sentència contra José Luis Ábalos de 24 anys de presó pel cas mascaretes seria desproporcionada. Una impressió que comparteixen fonts del Govern.
El titular de Transports ja va reaccionar poc després de fer-se pública la sentència per desqualificar-la com de "tremendament alliçonadora". A través d’un missatge a la xarxa social X, va ironitzar amb referència al comissionista Víctor d’Aldama –i que no entrarà a la presó– sobre que ‘sieteu delictes però després us poseu bé i "col·laboreu", el perdó s’obrirà pas i que ens presenteu un informe de res ni entreneu a la presó".
Després d’això ha afegit que "si a l’informe incloeu l’assistència a Manifestacions guaridores, com contra la corrupció o en defensa de la Nació, això ajudarà molt". Aldama ha sigut condemnat a quatre anys i mig, després de col·laborar amb la justícia, i l’assessor de l’exministre, Koldo García, a 19 anys.
Des de la Moncloa han emès un comunicat genèric, sense referències directes, per traslladar que "lamentams i condemnem sense matisos uns comportaments que clarament han atemptat contra" contra els principis de transparència, mèrit i integritat com a "vertebradors del servei públic". Després de defensar que al llarg d’aquests anys, "hem construït equips, actuat, i impulsat nombroses lleis i regulacions en virtut d’això", les mateixes fonts assenyalen que "ens comprometem a continuar treballant per construir una Espanya exemplar en la qual la corrupció no sigui aplaudida ni tolerada".
En privat, fonts del Govern insisteixen que ja es van desmarcar de l’exministre i el van expulsar del partit i el grup parlamentari abans fins i tot d’iniciar-se el procediment judicial. "Ja tallem amb ell i ho fem fora", es desvinculen. En aquest sentit, recorden que al seu dia el cap de l’Executiu va demanar fins i tot en vuit ocasions perdó a la ciutadania, tot i que no deixen d’apuntar la magnitud d’una sentència, la més gran a un ministre. Tot això per un cas que entenen similar al del germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aquest últim va quedar en res.
"Contundència"
La portaveu federal del PSOE, Montse Mínguez, va celebrar a X que "qui la fa, la paga" amb referència a les condemnes per part del Tribunal Suprem (TS). Però va lamentar que el TS hagi suspès l’aplicació de la pena a aquest últim, segons la seva opinió perquè "així ho va demanar el PP". Mínguez va assegurar en el seu missatge que "sincerament, costa entendre" que Aldama es deslliuri de la presó, com ha decidit l’alt tribunal.
Sumar veu amb bons ulls la "contundència" del TS amb Ábalos, però qüestiona la manca de retret penal a Aldama. Preguntada per la compareixença de Sánchez demà al Congrés i per la possibilitat d’un avenç electoral o una moció de censura, Vidal va rebutjar de ple aquesta opció.
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