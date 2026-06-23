Tomb polític
L’extrema dreta ja governa en tres grans economies de l’Amèrica Llatina
Lula cada vegada està més isolat, i les eleccions al Brasil podrien canviar el mes d’octubre vinent l’equilibri de forces de la regió
Abel Gilbert
Quan Donald Trump va iniciar el segon mandat, el 20 de gener del 2025, va fer públiques dues obsessions convergents: recuperar el control del canal de Panamà i l’hegemonia de Washington al sud del riu Bravo. Un any i mig després, el mapa polític regional s’ha acomodat a les apetències del magnat republicà. El triomf de l’ultradretà Abelardo de la Espriella en les presidencials de Colòmbia confirma la velocitat amb què Sud-amèrica gira a la dreta, amb intensitats diferents i la mirada posada als EUA com a principal referència política, econòmica i militar. La velocitat dels canvis és frenètica: el 2026 va començar amb l’operació nord-americana a Veneçuela que va derivar en el segrest de Nicolás Maduro i, setmanes més tard, la victòria a les urnes xilenes de l’ultra José Antonio Kast.
L’onada s’ha estès a tota la costa del Pacífic. Un tràmit electoral demora la confirmació del triomf de Keiko Fujimori en el segon torn peruà per ben pocs vots. Ara és Colòmbia la que s’afegeix a un biaix ideològic en comú que també inclou l’equatorià Daniel Noboa. Bolívia i el Paraguai també són socis de l’Escut de les Amèriques que Trump va constituir mesos enrere fent gala del seu menyspreu per l’idioma espanyol en una cerimònia feta a Washington. De l’"altra banda" queden el petit Uruguai i el Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva sap per endavant que a l’octubre lluita per la reelecció enmig d’una tendència al voltant que aprofundeix el seu cèrcol.
Tot i que les dues economies més grans de l’Amèrica Llatina, segons el seu producte intern brut (PIB), continuen governades per l’esquerra (el Brasil i Mèxic), les tres següents tenen o tindran al capdavant mandataris d’extrema dreta: l’Argentina, Colòmbia i Xile.
De la Espriella s’ha presentat en les eleccions colombianes com un outsider que menysprea la política tradicional i es vanta de portar un passaport dels EUA, cosa que en els fets el converteix en un veritable insider. El seu triomf encoratja Flávio Bolsonaro, que, en nom del pare empresonat, vol recuperar el poder al Brasil. "Les agendes de dreta continuen triomfant a tot Amèrica, perquè lluitem contra les organitzacions narcoterroristes, contra la corrupció, contra l’augment d’impostos i lluitem perquè les nostres nacions siguin lliures i pròsperes", va escriure a X tan aviat es van saber els resultats colombians.
L’arribada a la Casa de Nariño de l’advocat milionari promet tenir incidències en la campanya electoral brasilera. De la Espriella va reiterar el desig de tenir el suport de Trump i Israel per atacar les romanalles de la guerrilla i els grups narcotraficants amb bombardejos i fumigacions de cultius il·lícits en el productor mundial més gran de cocaïna. Flávio Bolsonaro voldria fer el mateix. Des que, a petició seva, Trump va declarar "organitzacions terroristes estrangeres" els grups delinqüencials PCC i el Comando Vermelho, hegemònics a San Pablo i Rio de Janeiro i expandits als països limítrofs, va sumar un blasó d’interlocutor privilegiat del multimilionari republicà i intentarà fer-ho valer en les eleccions d’octubre.
Lula ha reclamat més d’una vegada a Trump que s’abstingui d’intervenir en els assumptes interns del Brasil com ho ha fet a l’Argentina, Hondures i Colòmbia. Gairebé no espera ningú que el president dels Estats Units es retracti. Washington està molt interessat en la constitució d’un eix ultra que integri l’Argentina, Colòmbia i el Brasil. La Unió de Nacions Sud-americanes (Unasur), el projecte d’integració que a començaments de segle va promoure especialment la diplomàcia brasilera, quedaria completament desactivat. L’aïllament regional de Mèxic seria més gran sense Lula al palau del Planalto.
Cuba i Veneçuela
A banda del que pugui passar durant les eleccions brasileres, Trump i Marco Rubio tenen una obsessió addicional: forçar l’ensorrament del Govern cubà abans de final d’any. La situació de l’illa és calamitosa. La seva obertura econòmica d’ampli abast depèn de l’aval nord-americà. El silenci de la Casa Blanca és estrepitós. Trump no sembla haver renunciat al seu afany de "conquistar" la més gran de les Antilles.
Veneçuela, mentrestant, es manté en els llimbs polítics. Des del segrest de Maduro i la interinitat de Delcy Rodríguez, funciona com una mena de protectorat dels Estats Units. La nova realitat va portar Trump a publicar una provocadora imatge d’aquest país absorbit pels EUA. De moment, el Departament d’Estat no considera prioritari accelerar la transició democràtica i que es convoquin eleccions. Per al postmadurisme seria una proesa retenir el Govern davant una candidatura opositora recolzada per la Casa Blanca. La impopularitat preexistent al 3 de gener i l’anhel d’importants sectors de la societat de girar full conviden els analistes a imaginar Veneçuela sumada més d’hora que tard a aquesta entesa regional, en la mesura que es consolidi.
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