Tomb polític
L’ultra De la Espriella, president de Colòmbia pel recompte preliminar
"Això és èpic i només és possible gràcies al favor de Déu", va proclamar ahir el virtual guanyador, que va avantatjar Iván Cepeda, l’abanderat d’esquerres, per menys d’un punt
Abel Gilbert
"Això és èpic i només és possible gràcies al favor de Déu". Abelardo de la Espriella va avantatjar Iván Cepeda, l’abanderat d’esquerres, per menys d’un punt segons el recompte oficial. El candidat de la ultradreta ja es va declarar guanyador del segon torn sense atenuants. Els Estats Units no es van demorar a felicitar-lo. "Els millors dies de Colòmbia estan per arribar", va dir el secretari d’Estat, Marco Rubio. De la Espriella també va rebre un missatge de Donald Trump.
A l’escrutar-se el 99,97% del padró electoral, De la Espriella va obtenir el 49,66 dels vots, contra el 48,7% del seu rival. Es tracta de 249.824 sufragis a favor de l’advocat multimilionari i outsider que va guanyar notorietat a partir de la seva presència a les xarxes socials i el discurs antipolític. "Tots hem de defensar aquest resultat electoral. La manada s’ha pronunciat i he, derrotat el règim, els de sempre, els de l’establiment, contra tot pronòstic", va dir el candidat que es fa dir Tigre i considera els seus seguidors "tigrets i tigresses".
De la Espriella es va fer veure amb la samarreta de la selecció de futbol i va assegurar que governarà "per a tots" els colombians però alhora va llançar una advertència. "Petro i Cepeda, abstinguin-se de desencadenar un incendi social".
Crida a la calma
Es va adreçar als seus seguidors que li cantaven que ell era "l’alegria" dels seus "cors" al llarg de 45 minuts i com si cap instància institucional pogués alterar el curs dels esdeveniments. No obstant, només la confirmació d’aquesta mínima diferència de les primeres dades el convertirà en hores formalment en el nou president. Cepeda va cridar, no obstant, a la calma i no anticipar-se als fets definitoris. "Som demòcrates. Som molt lluny de l’autoritarisme i per això he de dir el següent: el prerecompte el coneixem per una dada que és encara no oficial ni vinculant. Hem d’informar que el nostre grup de testimonis està procedint a impugnar 33.000 taules a tot el país. Una per una haurà de ser objecte de l’escrutini. Una vegada es produeixi el resultat final, amb les verificacions corresponents, ho reconeixerem".
Gustavo Petro es va pronunciar en aquesta mateixa direcció: "Acceptaré el resultat que diguin els jutges perquè així ho ordena la llei. Convidaré el poble de Colòmbia a acceptar aquest resultat. Però la llei diu que el resultat l’estableix l’escrutini". La crida a complir el protocol no es va embrancar d’una velada acceptació dels fets. "Proposo que si les forces majoritàries de Colòmbia conviden a un acord nacional, la nostra posició parteix d’un respecte als guanys socials ja assolits. No volem res per a nosaltres sinó per al poble. Per nosaltres el respecte i les garanties constitucionals", va afegir.
El paper de jutges i notaris
Hernán Penagos, la principal autoritat de l’organització de la contesa, va destacar que "les normes electorals estableixen que després del prerecompte que es va portar a terme davant testimonis electorals a les 122.000 taules de votació, va començar l’escrutini municipal en més de 2.992 comissions revisant en detall cada una de les actes físiques, al costat de jutges i notaris". Els partits "tenen el dret a exercir el seu dret a reclamar". Després vindrà l’escrutini departamental.
"La justícia declararà qui és el pròxim president". Alejandra Barrios, directora de la Missió d’Observació Electoral, va assenyalar que si bé els prerecomptes solen ser "exactes" a Colòmbia cal esperar els resultats definitius. "La maduresa democràtica ens crida a esperar l’escrutini". La seva exhortació va ser passada per alt quan De la Espriella va sortir a cantar victòria. De moment, els números confirmen el que tots saben: el país està partit en dos. Prop de 40 milions de colombians van estar en condicions de votar a tot el territori.
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