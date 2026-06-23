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Investigació

El PNB nega vincles amb la trama Leire en el rescat de Tubos Reunidos i limita el seu interès en l’empresa al seu impacte econòmic

El president del PNB, Aitor Esteban, el cap de setmana passat.

El president del PNB, Aitor Esteban, el cap de setmana passat. / Javier Zorrilla / EFE

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Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El PNB prova de prendre distància en el cas del rescat de Tubos Reunidos Després que un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil hagi revelat, en el marc del cas Leire Díez, una reunió de l’exlíder jeltzale Andoni Ortúzar amb dos representants de Tubos Reunidos, fonts del PNB asseguren que la reunió s’emmarca en l’interès de la formació per «empreses que són estratègiques, de les quals depenen molts llocs de treball», i que no és responsabilitat seva les «activitats que, en paral·lel, poguessin estar duent a terme terceres persones».

En concret, la reunió revelada per l’UCO s’hauria produït el 28 de gener de 2025 i, a més d’Ortúzar, hi hauria participat un altre dirigent del PNB, Joseba Aurrekoetxea, així com «Carlos López de las Heras i Vicente Fernández per part de Tubos Reunidos». Així consta al document de l’UCO en què s’analitza l’operativa vinculada al rescat gestionat i concedit per la SEPI a la mercantil basca.

Davant aquestes informacions, les mateixes fonts detallen que el seu únic interès en aquesta reunió era el «benestar d’un nombre important de ciutadans», atesa la importància de l’empresa al seu territori. A més, recalquen que s’han preocupat «en el passat recent» per altres companyies, com Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH o CAF a través de reunions públiques o privades amb el Govern i amb les mateixes empreses. Després d’aquestes explicacions, asseveren que el partit «continuarà fent-ho en el futur en cas necessari».

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En un intent de reforçar la seva justificació, aquestes fonts asseguren que hi ha altres partits que també es preocupen per la situació d’aquestes empreses i citen EH Bildu, el PSOE, Sumar, Podem i fins i tot Vox.

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