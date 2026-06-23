La sentència indica que l’exministre "es va aprofitar" del privilegi del càrrec
La sentència destaca que els delictes d’un membre del Govern "erosionen els fonaments de l’Estat democràtic"
El Suprem diu que la corrupció és «un fenomen que afecta la integritat de les organitzacions»
Ana Cabanillas
El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l’exministre de Transports José Luis Ábalos per organització criminal, malversació de cabals públics, suborn i tràfic d’influències, i ho fa en una sentència en què destaca en almenys mitja dotzena d’ocasions l’especial rellevància de la seva "privilegiada situació per la seva condició de ministre del Govern". Una condició de la qual el dirigent socialista "es va aprofitar" per delinquir, segons l’Alt Tribunal.
En la sentència, de 224 pàgines i a la qual ha tingut accés aquest diari, atorga especial rellevància al fet que Ábalos fos membre tant del Govern com secretari d’Organització del PSOE, un element sense el qual hauria sigut impossible la comissió dels delictes. Així, detalla que la funció d’Ábalos en la trama, integrada també pel seu assessor Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama, consistia que "aportava l’autoritat que li conferia la seva màxima responsabilitat al Ministeri de Transports i com a secretari d’Organització del partit que sustentava el Govern, la seva directa influència quan calia".
En diferents ocasions, el Suprem fa referència a l’"aprofitament" que va fer la trama de la posició en el Govern de l’exministre de Transports. Així, situa l’origen de la trama l’any 2019, pocs mesos després d’arribar al Govern, quan "aviat van veure els acusats l’oportunitat d’obtenir un comú benefici econòmic". "Amb tal ànim d’enriquiment, tots tres van convenir que, aprofitant el càrrec que ostentava José Luis Ábalos en el Govern d’Espanya i també en el Partit Socialista, aquest podria afavorir, a canvi del corresponent benefici econòmic del qual tots participarien, la contractació amb l’Administració Pública en les ocasions que hi hagués oportunitat, per empreses els interessos de les quals captaria i promouria Víctor de Aldama".
"Incalculable perjudici"
Aquesta referència a la seva condició de membre del Govern esquitxa tota la sentència, en què s’apunta que "des d’aquesta posició privilegiada, tant des del punt de vista individual com inserit en el Consell de Ministres, l’acusat comet tota mena de delictes". Una sèrie d’activitats delictives a les quals el Tribunal Suprem atribueix un "incalculable perjudici possible, en termes de defraudació de les expectatives que els ciutadans dipositen als seus servidors públics".
"Qui transgredeix les regles del càrrec és, entre d’altres, una autoritat d’especial rellevància estatal, en la seva condició de ministre del Govern d’Espanya i, alhora, secretari d’Organització del partit que sustenta el Govern", destaca al llarg de la sentència. "Els actes analitzats no només busquen un benefici, sinó que s’executen des de l’exercici del poder públic i del poder polític en el més alt rang dels òrgans constitucionals, com ho és el Govern", detalla.
"José Luis Ábalos tenia un gran poder d’influència per la seva condició de ministre del Govern d’Espanya, així com per la seva posició orgànica dins del PSOE, no només sobre el Ministeri de Transports, sinó també davant altres ministeris i administracions", es destaca en un altre punt de la sentència. El Tribunal Suprem atorga especial gravetat als fets condemnats, on apunta que la corrupció no és només "un il·lícit econòmic", sinó "un fenomen que afecta la integritat de les organitzacions, tant públiques com privades, i la confiança en el seu funcionament".
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