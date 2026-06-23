Tres condemnes basades en 10 fets provats
L’organització criminal i diversos delictes de suborn, malversació i tràfic d’influències van ser comesos en relació amb diferents fets que van més enllà dels contractes de mascaretes.
Cristina Gallardo
Les condemnes imposades pel Tribunal Suprem a José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama parteixen d’una desena de fets provats destacats en la sentència.En el cas del comissionista Víctor d’Aldama, que va participar en fins a cinc dels delictes descrits en la sentència, se’l condemna a quatre anys i mig, però no entrarà a presó a l’aplicar-se-li l’atenuant de molt qualificat per col·laborar en l’esclariment dels fets. Els deu fets provats descrits en la sentència són els següents.
Organització criminal.
Ábalos va ser nomenat ministre un any després d’arribar a la secretaria d’Organització del PSOE el 2017. Va conèixer el seu home de confiança Koldo García en els viatges que va fer per promocionar la candidatura de Pedro Sánchez a liderar el PSOE el 2017, i Aldama en l’últim trimestre del 2018, en un viatge oficial a Mèxic.Ábalos va ser nomenat ministre un any després d’arribar a la Secretaria d’Organització del PSOE el 2017. Va conèixer qui acabaria sent el seu home de total confiança Koldo García durant els viatges realitzats per promocionar la candidatura de Pedro Sánchez a liderar el PSOE el 2017, i Aldama en l’últim trimestre del 2018, en el marc d’un viatge oficial a Mèxic. "En el desenvolupament d’aquestes relacions personals, els acusats van veure l’oportunitat d’obtenir un comú benefici econòmic", descriu la sentència.A més, Ábalos i Koldo van oferir al comissionista una interlocució privilegiada en amb altres departaments ministerials i amb altres administracions públiques (Balears i Canàries). La prova que valida aquest relat descansa en el testimoni d’Aldama, corroborat pels informes de l’UCO i les declaracions d’exdirectius imputats en la causa que encara segueix al Suprem, com el que va ser secretari general de Ports Álvaro Sánchez Manzanares o l’expresidenta d’ADIF Isabel Pardo de Vera.
Pagaments.
Es va fixar que l’entrega seria d’un abonament mensual de 10.000 euros, per part de Víctor de Aldama, que va complir l’acord des d’octubre del 2019 fins al juny del 2022.En aquest capítol de pagaments inclou la sentència el contracte d’arrendament, amb opció de compra, d’un pis propietat d’Aldama situat al passeig de la Castellana en favor d’Ábalos, fixant-se una renda anual de 30.000 euros i com a preu d’adquisició 750.000 euros, per al cas d’exercitar-se l’opció de compra. Ábalos no va ocupar l’immoble ni, en conseqüència, va satisfer cap renda, ja que mai va ser aquesta la pretensió dels contractants. Quant al preu de compra convingut era molt inferior al real del mercat.
Contractes de mascaretes.
La sala considera provat que Aldama va canalitzar les comissions percebudes en les operacions per a compra de material per Puertos del Estado i Adif a través de les societats Deluxe Fortune, SL i MTM 180 Capital SL, de les quals és soci i administrador únic, per 6.676.046 euros.Sobre el contracte de mascaretes que dona nom a la causa, la Sala considera provat que Víctor d’Aldama va canalitzar les comissions percebudes en les operacions per a compra de material per Ports de l’Estat i Adif a través de les societats Deluxe Fortune, S.L. i MTM 180 Capital, S.L., de les quals és soci i administrador únic, per un import total per totes elles, de 6.676.046 euros.Ábalos i Koldo, sobre una previsió inicial de compres de mascaretes per part de l’empresa adjudicatària – Solucions de gestió – de seixanta milions d’euros, li van sol·licitar, amb càrrec a les seves comissions 2 milions i 500.00 euros, respectivament; xifres que Víctor d’Aldama va incloure en les seves previsions de despeses. La documentació administrativa, els correus electrònics i les converses trobades als telèfons mòbils confiscats han sigut claus per fonamentar aquest tràfic d’influències i suborn.
Claudia Montes per Logirail.
La sentència considera provat que Ábalos i Koldo van promoure la contractació en l’empresa pública Logirail de Claudia Montes, que havia iniciat una relació personal amb Ábalos.
Contractació de Jéssica Rodríguez per Ineco i Tragsatec.
La sentència acusa Ábalos de desplegar la seva influència perquè la seva parella Jéssica Rodríguez fos contractada per Ineco i després a Tragsatec sense que hagués d’exercir cap activitat laboral. La sentència acusa Ábalos de desplegar tota la seva influència perquè la seva parella llavors Jessica Rodríguez fos contractada per Ineco i després a Tragsatec sense que hagués d’exercir, com a contraprestació, cap activitat laboral. Koldo García va ser l’encarregat de crear les condicions que li permetessin no anar a treballar i esquivar els controls laborals que es poguessin adoptar pels responsables de les empreses contractants. Va rebre un total de 34.450 euros d’Ineco, i de Tragsatec va arribar a cobrar 9.500 euros.
Nota de premsa d’Air Europa.
Víctor de Aldama assessorava la companyia Air Europa, de la qual era gerent Javier Hidalgo. Com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la pandèmia covid-19, es va analitzar la conveniència d’un rescat econòmic de la companyia. Ábalos es va interessar que el Ministeri de Transports emetés una nota de premsa, en la qual s’anticipés la concessió del rescat.Víctor d’Aldama assessorava la companyia Air Europa, de la qual era gerent Javier Hidalgo. Com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la pandèmia Covid-19, es va analitzar la conveniència d’un rescat econòmic de la companyia. Ábalos va interessar, a través de Koldo García, que el Ministeri de Transports emetés una nota de premsa, en la qual cosa, d’alguna manera, s’anticipés la concessió del rescat, cosa que es va aconseguir el 6 d’agost del 2020. En compensació, es va llogar una vivenda vacacional per a Ábalos i la seva família, Villa Parra, que van disfrutar sense pagar res del 14 al 23 d’agost del 2020.
Gestions per a Villafuel.
Un dels fets que no consideren provats pel Tribunal Suprem passa per les gestions d’Aldama davant Koldo García perquè es concedís una llicència de majorista en el sector d’hidrocarburs a l’empresa Villafuel.
GAUDI del xalet a La Alcaidesa.
La sentència considera provat que Aldama va comprometre aquest xalet per a ús d’Ábalos. Per realitzar l’operació immobiliària, era precisa la prèvia adquisició de l’immoble. Ábalos va satisfer 7.500 euros en concepte de fiança equivalent a dos mesos i un mes de renda, no abonant cap quantitat posteriorment.Malgrat l’anterior, la sentència sí que considera provat que Aldama havia compromès aquest xalet per a ús i gaudi de José Luis Ábalos. Per poder realitzar l’operació immobiliària, l’arrendament amb opció de compra dissenyat, era precisa la prèvia adquisició de l’immoble i per a això va comptar amb la filla de Pano, Leonor María González Pano, com a administradora de Have Got Time S.L., pactant-se un preu de compra de 585.000 euros. José Luis Ábalos va satisfer la quantitat de 7.500 euros en concepte de fiança equivalent a dos mesos i un mes de renda, no abonant cap quantitat posteriorment.
Salconduits o certificats de mobilitat.
També es condemna per l’emissió per part del gabinet del ministre Ábalos de certificats de mobilitat durant l’estat d’alarma per la covid-19.
Aplaçament de deute.
Finalment, la sentència constata que el comissionista va aconseguir que Koldo García, amb el coneixement d’Ábalos, utilitzés els seus contactes perquè es reunís amb Carlos Moreno Medina. La reunió es va portar a terme el juny del 2020 i tenia per objecte procurar l’ajornament d’un deute tributari d’una de les empreses de Víctor de Aldama, Pilot Real State.
- Així funciona l'estafa del «fals gestor bancari» per la qual han detingut un jove de 19 anys després d'estafar 30.000 euros a un client
- Marc Ortega, portaveu del PSC a Berga: «Se m'ha apropat gent que em diu que és indepe, però si em presento em votarà»
- Naim Smaili, autor d''El cargol ja no treu banya': 'Mai m’havien convidat a una festa d’aniversari
- Cinquanta anys del refugi Prat d'Aguiló: 'S'ha de venir a la muntanya amb una sobredosi d'humilitat i respecte
- Els quatre llocs desconeguts de Catalunya ideals per visitar a l’estiu: perfectes per combatre la calor
- Intercanviar casa teva amb la d’un desconegut, l'alternativa per no pagar un hotel durant les vacances: “He estat en 150 habitatges d’arreu del món”
- Necrològiques del 22 de juny de 2026
- Cementiri d'Olius, el racó modernista que connecta el Solsonès amb Gaudí i la Sagrada Família