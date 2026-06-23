CAS LEIRE DÍEZ
L’UCO situa Ortuzar en una reunió amb la trama Leire sobre l’empresa Tubos Reunidos, que va ser rescatada amb 112,8 milions
Fonts d’EA-PNB asseguren que aquest partit s’ha preocupat en el passat recent per empreses com Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH, CAF o Tubos Reunidos
Cristina Gallardo
Un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil del cas Leire Díez, de 6 de maig, revela l’existència d’una reunió que hauria tingut lloc el 28 de gener del 2025, «en què van participar Carlos López de las Heras i Vicente Fernández per part de Tubos Reunidos i Andoni Ortúzar i Joseba Aurrekoetxea per part del PNB». La trobada es va produir en una segona operativa sota sospita, tres anys després del rescat de la companyia per 112,8 milions.
Així consta al document de l’UCO en què s’analitza l’operativa vinculada al rescat gestionat i concedit per la SEPI a la mercantil basca Tubos Reunidos.
Tal com va avançar aquesta redacció, el 2024, a les finalitats d’aconseguir l’ajornament d’una amortització parcial dels interessos del deute de Tubos Reunidos, es va celebrar el 13 de novembre del 2024 una altra trobada, aquest a la seu del PSOE, al Carrer Ferraz. «En aquesta reunió hi van participar el mateix Santos Cerdán, Leire Díez i dos directius de Tubos Reunidos. Amb raó d’aquesta operativa, Vicente Fernández hauria facturat 40.000 euros a Tubos Reunidos», diu de forma literal un informe de l’UCO del 26 de maig del 2026, al qual ha tingut accés aquesta redacció.
Indicacions de Leire Díez
Segons l’UCO, els directius de Tubos Reunidos, «seguint les indicacions de Leire Díez i, aparentment, de Santos Cerdán, amb el qual fins i tot havien arribat a mantenir una reunió a la seu del PSOE a Ferraz, hauria remès la sol·licitud pretesa al FASEE (fons de rescat), havent rebut tan sols dos dies després una comunicació d’un dels seus responsables en què exposava que estava acabant l’informe, deduint-se de la seva comunicació que la resposta podia ser positiva».
Fonts d’EA-PNB asseguren que aquest partit s’ha preocupat en el passat recent per empreses com Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH, CAF o Tubos Reunidos, amb accions tant en l’àmbit públic com en el privat, amb reunions amb membres del Govern o contactes amb les empreses implicades. «I continuarà fent-ho en el futur en cas necessari. […] El Grup Basc va demanar, així mateix, al Congrés, el març d’aquest mateix any, la reestructuració del deute de Tubos Reunidos», diuen les fonts esmentades», diuen les fonts esmentades.
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