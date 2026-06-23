Cas Zapatero
Zapatero mira d’anul·lar l’origen del cas: adverteix que la UDEF va poder analitzar dades sol·licitades per França i Suïssa sense control judicial
El dispositiu anomenat ‘Crucial’ va connectar el búnquer veneçolà Diazgranados amb un tal «Z» o «Zorro» i va encendre les alertes contra l’expresident
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Cristina Gallardo
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero és exercida per un processalista, el catedràtic Víctor Moreno Catena, i per això la seva estratègia passa per mirar de trobar les escletxes legals que permetin anul·lar els indicis que pesen contra el seu client. En l’últim escrit presentat davant el jutge José Luis Calama, el lletrat qüestiona la validesa legal de les converses que van permetre als agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia connectar l’expresident espanyol amb una xarxa internacional de blanqueig de capitals per a la desarticulació dels quals havien sol·licitat col·laboració les autoritats franceses i suïsses.
Es tracta del d’ispositiu denominat ‘Crucial’, en el qual es guardaven les converses d’un advocat espanyol amb directius de l’aerolínia Plus Ultra. Suposadament, la primera referència a Zapatero apareix en un xat de WhatsApp trobat als dispositius confiscats denominat ‘Danilo España’, en el qual el broker veneçolà Danilo Diazgranados es refereix a un tal «Zorro» amb el qual manté relacions personals i econòmiques.
En un recurs amb data d’aquest dilluns remès al jutge de l’Audiència Nacional, la defensa de Zapatero recorda que aquest material va ser intervingut en compliment de sol·licituds de col·laboració jurídica internacional emeses per França cantón de Ginebra (Suïssa), «això és, amb una finalitat determinada i al servei de procediments seguits a l’estranger».
En aquest punt, el recurs a què ha tingut accés EL PERIÓDICO afegeix que una vegada repassat el sumari la defensa no ha aconseguit trobar, «segurament per imperícia d’aquest lletrat», afegeix Moreno Catena, cap interlocutòria o resolució judicial pel qual de forma motivada si autoritzés " al Ministeri fiscal o a la policia judicial perquè analitzessin el dispositiu anomenat Crucial, així com la lectura i les anàlisis de les converses privades de l’advocat” que mantenia relacions amb els directius veneçolans sospitosos de blanqueig. Afegeix que tampoc li consten les autoritzacions judicials relatives a les entrades i registres practicats en compliment de les sol·licituds de cooperació jurídica internacional.
Per tot això, demana al jutge que requereixi a la Fiscalia Anticorrupció «perquè indiqui la resolució judicial motivada que va autoritzar i va habilitar l’anàlisi del contingut dels dispositius que es van confiscar per complimentar l’Ordre Europea d’Investigació i la Comissió Rogatòria Internacional», una cooperació que suposadament va deixar un altre jutjat diferent de l’Audiència Nacional, el número 1, així com sobre les converses de WhatsApp, contingudes al dispositiu denominat ‘Crucial’.
Vulneració del drets
Reclama igualment que es faci constar «sota quina cobertura i, en el seu cas, amb quina autorització de les autoritats emissora i requeridora s’ha fet servir aquest material en aquest procediment» a fi que es pugui assumir com una diligència «que va ser regularment obtinguda, respectant els drets fonamentals de tots els implicats en aquestes actuacions penals».
«Si no s’hagués obtingut aquella específica autorització a través d’una resolució judicial motivada, les garanties essencials del procediment es veurien radicalment laminades perquè les actuacions policials s’haurien produït sense l’habilitació legal exigida per la Constitució», afegeix.
Haurien quedat «irremeiablement vulnerats» el dret fonamental al secret de les comunicacions, el dret fonamental a la intimitat i el dret a la protecció de dades personals. En tal cas, com a conseqüència del dèficit essencial de garanties, el contingut d’aquest dispositiu que va ser examinat per la UDEF i, en particular, les converses de WhatsApp analitzades, han de ser excloses del procediment.
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